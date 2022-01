Quattro ruote sempre più elettriche in Norvegia: nel 2021 salgono al 65%

Non è certo una novità e i record si susseguono ormai da anni in Norvegia, leader incontrastata nel processo di elettrificazione del parco auto con un tasso di adozione che fa impallidire qualsiasi altro Paese al mondo. Nel 2021, infatti, il 65% delle quattro ruote immatricolate sono elettriche, tradotto in numeri significano circa 114 mila unità con la sola "propulsione ad elettroni" vendute in 12 mesi.

Un record assoluto in rapporto alla popolazione (nel Paese scandinavo vivono circa 5,38 milioni di persone). Per darvi un'idea della scala basta osservare i numeri italiani che vedono le sole elettriche al 4,6% delle vendite del 2021 con 67.542 unità. Dunque poco più della metà rispetto ai norvegesi, nonostante la popolazione del Bel Paese sia oltre 10 volte maggiore.

Inutili comparazioni viste le diverse condizioni socio-economiche, tanto che in Norvegia è stata Tesla a guadagnarsi la prima piazza tra i costruttori con l'11,6% di quote di mercato e la Model 3 regina assoluta. In Italia, di contro, l'auto elettrica più venduta dello scorso anno è stata la Fiat 500, decisamente più economica dell'apprezzatissimo modello americano che, dalle nostre parti, si è comunque piazzato in quinta posizione dietro Smart ForTwo (2°), Renault Twingo (3°) e Dacia Spring (4°).