Volkswagen ID.3: ufficiale l'elettrica da 550 km di autonomia con realtà aumentata

Semplicemente, l'elettrica della svolta. Nata dalle ceneri (non ancora del tutto spente) del Dieselgate, Volkswagen ID.3 segna l'inizio della terza fase della storia del marchio di Wolfsrburg, esattamente come fecero a loro tempo il Maggiolino e la Golf. Con tutte le differenze date da contesti completamente differenti, ID.3 rappresenta una scommessa per il marchio esattamente come le altre due. O la va o la spacca: del resto, con ID.3 Volkswagen inizia una fase di investimenti che vedrà sul piatto 9 miliardi di euro da oggi al 2023. 20 i nuovi modelli elettrici lanciati da qui al 2025 dal solo brand Volkswagen, 10 i milioni di auto elettriche che verranno prodotti - secondo i piani - entro 10 anni in tutto il mondo. Detto questo, Volkswagen ID.3 porta una ventata di rigore teutonico nell'esotico mondo delle auto elettriche, senza per questo rinunciare a forme e colori diversi da quelli che siamo abituati a vedere nei listini della Casa tedesca (anche se con T-Roc e T-Cross qualcosa era iniziato a cambiare...). Il design di ID.3 - e il rinnovamento radicale dell'intera immagine coordinata del brand Volkswagen, dal logo alle grafiche, passando addirittura per il nuovo gingle al termine delle pubblicità in radio e TV - dimostrano come questo rinnovamento strutturale non può prescindere da un rinnovamento di quello che viene percepito al primo sguardo.

VOLKSWAGEN ID.3: DESIGN DI FAMIGLIA

Due fari smussati, un logo centrale e due linee sottili che li uniscono: il frontale di Volkswagen ID.3 riporta all'archetipo del concetto stesso di frontale. La calandra non serve più, basta una piccola presa d'aria in basso nel paraurti a raffreddare ciò che deve essere raffreddato. Il rischio di spersonalizzazione era elevato, ma Volkswagen, se ci pensate, è nata con questo tipo di frontale "nudo": Maggiolino, infatti, avendo il motore dietro non aveva bisogno di ingobranti mascherine copriradiatore. Ed ecco che il futuro (anzi, il presente) si lega intrinsecamente con il passato, e ID.3 non sembra poi così diversa dalle Volkswagen "storiche". Dall'altro canto, sono tanti gli elementi "inediti", che vanno oltre lo "styling": cerchi di grandi dimensioni (fino a 20 pollici di diametro) che riempiono dei passaruota piuttosto imponenti, LED che incorniciano il logo, vistoso portellone posteriore nero. E ancora tanti aspetti aerodinamici: le minigonne laterali, i deflettori dell'aria ai lati del lunotto e il grande spoiler posteriore. E ancora, le proporzioni: il motore elettrico occupa poco spazio, quindi meglio accorciare il cofano, allungare il passo e disegnare un abitacolo più spazioso e arioso.

Un abitacolo fresco e luminoso anche grazie alle combinazioni cromatiche, alla possibilità di scegliere l'ambientazione "total white" e alla totale digitalizzazione, che riduce costi e pesi. La strumentazione digitale è affidata ad un piccolo display, mentre il sistema di infotainment passa per un grande schermo touch disposto a sbalzo al centro della console, sopra le bocchette dell'aria. Non ci sono tasti fisici: tutto si gestisce dal display o dalla pulsantiera a sfioramento alla sua base (con quattro scorciatoie per richiamare le principali funzioni della vettura). Il cambio - o meglio - la selezione della modalità avanti, retro e parcheggio - si gestisce da una sorta di manopola posizionata alla destra della strumentazione.

HARDWARE E SOFTWARE A PROVA DI FUTURO

Volkswagen ID.3 propone dimensioni compatte ma un passo generoso: nei 4,26 metri di lunghezza, ospita un passo di almeno 2,7 metri e un bagagliaio di 390 litri grazie alla piattaforma modulare per auto elettriche MEB che cambia le regole nella gestione e nel design dell'abitacolo (QUI il confronto Volkswagen ID.3 vs Volkswagen e-Golf di Auto Express). ID.3 sarà la prima Volkswagen completamente connessa, non solo nell'infotainment ma anche nello stesso sistema di gestione, con possibilità di aggiornamenti OTA che verranno rilasciati per tutto il ciclo di vita del modello. Uno smartphone su ruote, come Tesla ma più accessibile.

MODULARE ANCHE NELLA BATTERIA

Volkswagen ID.3 si propone come l'elettrica del Popolo, con tre diversi tagli per il pacco batterie a seconda delle esigenze di chi la compra: dai 330 km ai 550 chilometri di autonomia massima, dati dichiarati secondo il ciclo WLTP (clicca qui per la guida su WLTP e RDE). Tre le batterie disponibili con diverse autonomie: Volkswagen ID.3 ( 45 kWh ): 330 km con una carica

): con una carica Volkswagen ID.3 ( 58 kWh ): 420 km con una carica

): con una carica Volkswagen ID.3 (77 kWh): 550 km con una carica In tutti i casi, Volkswagen offrirà una garanzia per il pacco batterie di 8 anni o 160.000 km, con sostituzione se il livello di usura raggiunge il 30%. La ricarica si potrà effettuare in corrente alternata (fino a 11 kW con il caricatore integrato di serie), oppure rapida in corrente continua fino a potenze di 125 kW. In questo modo, la versione base si ricarica all'80% in circa 30 minuti, con 260 km di autonomia utili per proseguire il viaggio.

SEMPLICE MA PERSONALIZZABILE, DA MENO DI 30.000 EURO

Il prezzo di Volkswagen ID.3 è - come promesso - simile a quello di una Golf TDI ben accessoriata: "meno di 30.000 euro" per il modello base, con autonomia di 330 km nel ciclo WLTP, e "meno di 40.000 euro" per l'edizione di lancio ID.3 1ST (prodotta in 30.000 esemplari), che propone invece un'autonomia di 420 km nel ciclo WLTP. PRENOTAZIONE ONLINE VOLKSWAGEN ID.3 Volkswagen ID.3 1ST è prenotabile online previo un deposito di 1.000 euro. Questo allestimento include, oltre ad una ricca dotazione, anche un bonus di 2.000 kWh di energia elettrica ad alta potenza (HPC) presso le stazioni IONITY (il consorzio a cui oggi stesso si sono unite anche Hyundai e Kia) e in tutte quelle incluse nel servizio di ricarica WeCharge. Una volta effettuato il prebooking, i potenziali clienti riceveranno un numero di registrazione: una volta terminato il Salone di Francoforte (dal 22 settembre) questo numero servirà ai concessionari per trasformare il preordine in un ordine ufficiale. Il prebooking si può comunque cancellare fino ad aprile 2020, quando inizieranno le prime consegne del modello.