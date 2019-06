Verifica km reali auto usate: il controllo OBD con Diogene di Evolvea

La verifica km reali auto usate è uno dei temi più caldi in fase di acquisto e un argomento che nel tempo ha destato l'interesse sia delle organizzazioni di categoria, sia delle stesse istituzioni. Risalire ai chilometri reali di una vettura, in un'epoca in cui le statistiche parlano di un'auto usata su due con il contachilometri manomesso, diventa sempre più importante in fase di valutazione e acquisto.

Secondo le stime, in Europa si parla di 9 miliardi di euro di danni, valore frutto di uno studio del Parlamento Europeo nel gennaio 2018 e riferito al volume d'affari generato dalle truffe dei contachilometri manomessi (2 miliardi nella sola Italia). La svizzera Evolvea si inserisce in questo mondo con Diogene, un sistema di controllo km reali dell'auto usata che sfrutta una serie di brevetti e ruota intorno alla verifica km tramite OBD.