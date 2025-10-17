Truffe auto usate: come carVertical ti fa risparmiare denaro e comprare in sicurezza

Stiamo valutando di comprare un’auto usata e iniziamo quindi ad interfacciarci con un mercato molto vasto dove troviamo di tutto, dalle concessionarie fino ai privati. Orientarsi non è certamente facile vista la moltitudine di offerte e c’è pure il rischio di cadere in vere e proprie truffe. Pensiamo ad esempio a quella del contachilometri “taroccato" che però non è certamente la peggiore. Infatti, ci si può imbattere addirittura in vetture incidentate di cui però non si conoscono i reali danni perché chi le vende non ci dice nulla. Questi sono solamente alcuni esempi degli ostacoli che chi vuole acquistare un’auto usata deve affrontare. Non una cosa da poco. Certo, ci sono alcuni semplici strumenti online che permettono di trovare qualche informazione sulla storia del veicolo che si vorrebbe acquistare, come per esempio se è stato rubato, ma si tratta di una panoramica limitata che non va a fondo sul problema.

Che fare dunque per comprare in sicurezza un’auto usata e arrivare magari pure a risparmiare qualcosina? Una soluzione interessante e valida è quella di affidarsi a carVertical.

Cosa fa?

In maniera molto semplice, è un servizio che va a effettuare verifiche su oltre 900 banche dati differenti per trovare tutte le informazioni possibili sull’auto che vogliamo acquistare o sulle vetture che ci interessano maggiormente. Il tutto poi sarà condensato in un reportche il cliente riceverà e che conterrà davvero tutta la storia dell’auto, comprese eventuali foto, valore reale di mercato, informazione sui furti, specifiche e dotazioni, chilometraggio reale e tanto altro ancora. Insomma, fornisce una completa radiografia dell’auto per aiutare il cliente ad evitare truffe ed effettuare un acquisto consapevole e senza rischi di imbattersi in sgradite sorprese.

Come funziona

Tutto è molto semplice e parte dalla targa dell’auto o dal suo VIN. Basterà inserire questo dato sulla form sul sito di carVertical per avviare una ricerca che andrà a pescare informazioni in tantissimi database appartenenti a varie istituzioni, tra cui assicurazioni, forze dell’ordine e altre. Non parliamo solo di banche dati italiane ma anche estere che permettono quindi di accedere ad informazioni che sarebbe difficile se non impossibile ottenere come una semplice indagine. Un report di questo genere è molto utile, anzi fondamentale da cui partire per capire se l’auto scelta vale l’investimento. Insomma, aiuta a prendere la decisione migliore.

Cosa ci verrà fornito nel report di carVertical che condensa al suo interno tutte le informazioni trovate all’interno dei diversi database? Davvero tante cose. Innanzitutto potremo trovare eventuali foto reali degli esterni dell’auto che ci permettono di valutare in che stato si trovava davvero magari a seguito di un incidente. C’è mai stata una denuncia di furto? Il report ce lo dice per evitare di incappare in spiacevoli conseguenze. CarVertical è in grado di dirci anche il reale chilometraggio dell’auto. Inoltre, potremo scoprire tutte le specifiche e gli equipaggiamenti originali del modello analizzato. Quanto ci viene chiesto per l’auto dal venditore? Il rapporto mette pure a confronto il prezzo dell’auto con quello di veicoli simili in vendita nella stessa zona.

Finto? Nemmeno per sogno perché il report ci informa anche sul punteggio che ha ottenuto il modello oggetto della ricerca nei crash test e ci permette di scoprire se l’auto potrebbe essere stata in luoghi colpiti da eventi atmosferici avversi che potrebbero averla danneggiata. Non mancheranno informazioni sulle emissioni, una cronistoria della vita del veicolo dal momento della fabbricazione e tanto altro.

Trattative sicure: come risparmiare

Con in mano un documento completo che ci fornisce la reale storia dell’auto usata che vogliamo acquistare, possiamo portare avanti trattative migliori con chi vende la vettura dato che non avrà più “segreti” per noi. Questo ci permetterà anche di strappare il miglior prezzo possibile. Eventuali piccoli danni nascosti, una valutazione “pompata”, tutte cose che il report smaschera e che ci permette di ottenere dal venditore uno sconto che magari può raggiungere cifre interessanti…

Prezzo

Quanto costa ottenere un report completo su di un’auto da parte di carVertical? 29,99 euro ma il prezzo unitario per report scende se abbiamo bisogno di dover controllare più veicoli. Inoltre, acquistando il report dal nostro link potrete ottenere uno sconto del 20%.

…In collaborazione con carVertical