Smart all'IAA Mobility 2025 con tutta la gamma e il tributo a Keith Haring

Smart ha risposto presente alla chiamata della fiera automobilistica IAA Mobility 2025 che si terrà a Monaco di Baviera dall’8 al 14 settembre. Il brand annuncerà l’intera gamma di veicoli: Smart #1, Smart #3 e la nuovissima Smart #5 che abbiamo avuto modo di vedere dal vivo in anteprima.

La partecipazione di Smart #5 al Salone di Monaco segna anche la prima presenza del SUV familiare di medie dimensioni a un salone europeo. Inoltre il CEO di Smart, Dirk Adelmann, fornirà approfondimenti esclusivi sulla direzione strategica del marchio e sullo sviluppo dei prodotti in Europa.

Smart #5, primo SUV di medie dimensioni del marchio, ha vinto il premio Red Dot Design ed è già disponibile in diversi mercati europei. Offre interni spaziosi, grande versatilità e tecnologie avanzate, tra cui una piattaforma a 800 Volt che assicura lunga autonomia e ricarica rapida. Dotata di sistemi di assistenza alla guida e di un cockpit intelligente, stabilisce nuovi standard di praticità e facilità d’uso, adattandosi alle diverse esigenze dei clienti.

Il portafoglio Smart riunisce modelli che puntano su design originale, soluzioni di spazio ingegnose e un’estetica facilmente riconoscibile, pensata per adattarsi a diversi stili di vita. All’IAA Mobility di quest’anno il marchio porta l’intera gamma: al Summit vengono presentate la Smart #5 Brabus e una speciale art car, mentre negli spazi aperti delle città trovano posto la Smart #5 Premium, la Smart #5 Summit Edition e la Smart #1 Brabus.

IL TRIBUTO A KEITH HARING

PROGRAMMA DIVERSIFICATO

Uno degli elementi più originali della presenza di Smart all’IAA Mobility è una, artista noto per la sua idea di un’arte accessibile a tutti. La, presentata al Summit, diventa una sorta die richiama il comcetto di “uso intelligente dello spazio" che caratterizza il marchio. Anche negli, con l’iniziativa “Celebrate the Streets", tornano riferimenti al linguaggio visivo di Haring, intrecciati con l’esperienza urbana proposta da Smart. Con questo progetto, il marchio lega la propria visione di design e mobilità alle idee dell’artista,

Al Summit di Monaco Smart metterà al centroDurante la conferenza stampa dell’8 settembre, il CEO di Smart Europe Dirk Adelmann insieme ad altri esperti illustrerà lae i prossimi passi sul mercato europeo.All’invece, il pubblico potrà scoprire da vicino i modelli Smart #1, #3 e il nuovo #5 attraverso esperienze più legate allo stile di vita: dallo studio creativo per personalizzare accessori, ad attività per famiglie e bambini nell’ambito dell’Non mancheranno anche i test drive e, per chi lo desidera, una corsa di 10 km organizzata dopo il lavoro, con la partecipazione attesa di circa 150 persone.