Nuova Dacia Sandero, interni e bagagliaio del restyling

Il restyling della Dacia Sandero è fresco di presentazione. Dopo mesi di foto spia, finalmente la casa automobilistica ha svelato all’inizio di questa settimana l’aggiornamento della sua best seller che ha introdotto diverse novità. Non solo ritocchi al design ma pure nuove motorizzazioni. Anche l’abitacolo ha ricevuto alcuni aggiornamenti che hanno permesso di migliorare la qualità percepita di questo modello proposto sempre nelle versioni Streetway e Stepway. Il tutto per poter consentire a questa vettura di poter continuare il suo successo commerciale in attesa del nuovo modello che dovrebbe arrivare attorno al 2028.

NUOVA DACIA SANDERO: LA PLANCIA

L’impostazione della plancia della nuova Dacia Sandero restyling rimane all’insegna della praticità, come in tutti i modelli della casa automobilistica. Le bocchette del climatizzatore sono state riviste e adesso presentano una T rovesciata, riponendo quindi lo stile della firma luminosa dei nuovi fari. Arrivano poi tessuti inediti per i sedili, la plancia e i rivestimenti delle porte scelti per migliorare la qualità percepita. I sedili degli allestimenti Essential ed Expression sono rivestiti di un nuovo tessuto color nero su Sandero Streetway, e color blu su Sandero Stepway. La versione Journey propone rivestimenti in denim blu, mentre la versione Extreme propone le sellerie in TEP microcloud lavabile, declinate in un mix di verde e nero, proprio come i tappetini di gomma per i posti anteriori e posteriori oltre che per il bagagliaio.

Nuovo è pure il volante multifunzione che è stato ridisegnato per essere più ergonomico da utilizzare. Inoltre, per le versioni con cambio automatico, Dacia ha introdotto il nuovo selettore della trasmissione E-Shifter sul tunnel centrale, mentre per la sola versione GPL sempre con cambio automatico, ci sono anche i paddle dietro al volante. Su alcune versioni c’è pure il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Il climatizzatore si gestisce attraverso tre piccoli comandi circolari presenti sulla console centrale. Anche se Dacia punta sulla praticità e sull’assenza dei fronzoli, non manca la tecnologia.

Dietro al nuovo volante troviamo il quadro strumenti digitale da 7 pollici dotato di una nuova interfaccia grafica. Centralmente sulla plancia, invece, c’è il sistema infotainment da 10 pollici con supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Il livello di connettività presente dipende dall’allestimento scelto. Infine, come tutte le Dacia, anche la nuova Sandero dispone del supporto a YouClip, un sistema che consente di fissare in modo pratico e sicuro numerosi accessori in punti chiave dell’abitacolo. Sui punti di fissaggio possono essere agganciati facilmente, ad esempio, un supporto per tablet, un organizer portaoggetti, un supporto o un caricatore per smartphone, un appendiabiti ed altro ancora.

BAGAGLIAIO

Dacia, nel presentare la nuova Sandero restyling non ha fornito dettagli su misure e capacità del bagagliaio che quindi dovrebbero rimanere invariati. La capacità di carico dovrebbe quindi essere sempre compresa tra 410 litri e 1.455 litri.