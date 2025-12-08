La nuova Dacia C-Neo sta arrivando, un render si immagina il look della station wagon

Dacia C-Neo, nome comunque ancora provvisorio, sarà una delle più importanti novità 2026 della casa automobilistica rumena. Si tratterà di una station wagon che sarà proposta come al solito con un buon rapporto contenuti / prezzo, seguendo quindi sempre quella filosofia che contraddistingue tutti i modelli Dacia. Muletti in fase di test ne abbiamo già visti diversi negli ultimi tempi e partendo proprio da tali scatti c’è chi ha provato ad immaginarsi le forme reali di questo modello, come nel render che vi proponiamo.

COME SARÀ LA NUOVA DACIA C-NEO?

Molto probabilmente poggerà sulla piattaforma CMF-B di Renault che quindi permetterà a Dacia di proporre la nuova vettura con un’ampia gamma di motorizzazioni che includerà certamente anche il GPL e il Full Hybrid. Come dimensioni dovrebbe posizionarsi la Duster e la Bigster. Lo stile del frontale potrebbe riprendere quello della nuova Dacia Sandero, con la nuova firma luminosa a T rovesciata. Il tetto arcuato e il portellone posteriore inclinato dovrebbero conferire a questo modello un profilo molto diverso dalle linee rigide e dritte della Jogger. Per quanto riguarda l’abitacolo possiamo aspettarci la classica razionalità Dacia ma non dovrebbe mancare una buona dotazione tecnologica, almeno sui modelli top di gamma.

Quali motori troveremo sotto al cofano della nuova dacia C-Neo? Possiamo aspettarci la presenza del nuovo Hybrid 155, un Full Hybrid da 155 CV che ha fatto il suo debutto, per la prima volta nella Bigster. Non dovrebbe nemmeno mancare una motorizzazione GPL su cui la casa automobilistica continua a scommettere con buon successo. A listino dovrebbero esserci anche versioni Mild Hybrid. Insomma, una gamma per poter accontentare un po’ tutte le necessità dei clienti.

Insomma, è in arrivo un nuovo modello di segmento C su cui la casa automobilistica scommette molto per continuare a crescere sul mercato europeo. Il debutto sarebbe previsto per la prossima primavera e quindi non possiamo fare altro che attendere novità nei prossimi mesi.