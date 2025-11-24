Nuova MG2 elettrica, entro il 2027 arriverà la rivale della Renault 5

Le piccole elettriche piacciono sempre di più in Europa e la dimostrazione arriva dai numeri di mercato di modelli come la Renault 5. Con questo segmento che sta crescendo, altre case automobilistiche intendono entrarci con dei loro nuovi modelli. Questo è il caso, ad esempio, di MG che ha ulteriormente confermato ad Autocar la sua volontà di proporre una piccola elettrica che possiamo chiamare MG2. La rivale della Renault 5 andrà quindi a collocarsi sotto all’attuale MG4 e sarà progettata nel Regno Unito.

ARRIVA NEL 2027?

Il numero uno di MG UK, David Allison, parlando del segmento delle piccole elettriche, ha infatti dichiarato ai colleghi inglese che è ovvio che questa sarà la prossima area di loro interesse in cui entreranno. E per quanto riguarda le tempistiche, Allison ha affermato che manca più di un anno, facendo capire che un lancio sul mercato della MG2 possa avvenire nel corso del 2027. Quanto costerà? Non dovrà essere per forza la più economica del suo segmento, perché MG punterà ad offrire il massimo possibile al miglior rapporto qualità-prezzo.

La ZS ha le dimensioni di una Qashqai , ma costa quanto una Juke. E oserei dire che vedremo qualcosa di simile con la MG2.

Secondo i colleghi inglesi, il prezzo di partenza potrebbe attestarsi sulle 25 mila sterline che al cambio sono poco più di 28 mila euro.

PUNTARE SULLE PICCOLE ELETTRICHE OGGI È IMPORTANTE

I dettagli tecnici oggi sono ovviamente pochi sebbene si pensi che la futura MG2 dovrebbe utilizzare la medesima piattaforma della MG4. Visto comunque il segmento in cui andrà a collocarsi, è possibile che le caratteristiche tecniche della futura MG2 non siano poi così distanti dall’attuale Renault 5. Pare che siano già stati realizzati dei concept interni abbastanza avanzati della vettura e questo potrebbe far capire che presto potrebbero apparire su strada le prime vetture impegnate nei test di sviluppo.

Allison ha affermato che la risposta delle vendite alla Renault 5 ha dimostrato che il mercato dei veicoli elettrici piccoli e convenienti è molto più ampio di quanto previsto in precedenza e che pertanto è fondamentale per MG lanciare un modello del genere il prima possibile. Il fatto che sia progettata nel Regno Unito è importante in quanto si tratta di una vettura pensata per il mercato europeo e che quindi in Cina non avrebbe successo.

Non rimane quindi che attendere novità sulla futura MG2. Non possiamo poi non ricordare che a dicembre è prevista la presentazione del quadro normativo delle E-Car. Le regole per le piccole elettriche potrebbero andare ad influenzare lo sviluppo di nuovi modelli.