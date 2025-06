Mazda CX-30 Homura, nuova offerta con finanziamento: si parte da 26.800 euro

Mazda CX-30 (qui la nostra prova) nella versione Homura è la protagonista di una nuova offerta valida fino alla fine del mese di giugno. La casa automobilistica giapponese ha dunque deciso di proporre su questo modello un vantaggio che può arrivare fino a sfiorare i 5.000 euro in caso di permuta e di finanziamento Mazda Advantage. Entriamo più nei dettagli.

MAZDA CX-30 HOMURA: DOTAZIONI

L’OFFERTA

Esteriormente, la versione Homura, si caratterizza per la presenza di serie didi colore nero lucido, lo stesso colore utilizzato per il rivestimento dei retrovisori esterni e dei montanti centrali e posteriori e i vetri scuri posteriori. Salendo a bordo, invece, troviamo rivestimenti in tessuto nero con cuciture rosse, Sedili anteriori riscaldabili, Climatizzatore automatico bi-zona, Strumentazione con Head Up Display per la proiezione dei dati di guida sul parabrezza, Videocamera posteriori completa di sensori parcheggio, Smart Key e Ricarica wireless per smartphone. Non manca nemmeno un completo. Troviamo quindi di serie Cruise Control Adattivo, Riconoscimento dei segnali stradali, Monitoraggio posteriore degli angoli ciechi, Mantenimento della carreggiata e Frenata di emergenza in autostrada ed in città con rilevamento pedoni e cicli.

Fino al 30 giugno sarà possibile acquistare la CX-30 Homura ad un prezzo promozionale a partire da 26.800 euro per la motorizzazione ibrida e-Skyactiv G da 140 CV 6MT dotata di tecnologia Mazda M Hybrid (anziché 31.050 euro), con vantaggi fino a 4.250 euro in caso di permuta e con il finanziamento Mazda Advantage. Nel caso della motorizzazione ibrida e-Skyactiv X da 186 CV, anch’essa dotata di tecnologia Mazda M Hybrid, il vantaggio è pari a 4.950 euro. Facciamo un esempio ancora più preciso per il finanziamento per la motorizzazione e-Skyactiv G.

MAZDA CX-30 2.5 M-HYBRID HOMURA 2WD 140CV 6MT Prezzo di listino 31.050,00 euro. Prezzo promo 26.800,00 euro, anticipo 6.660,00 euro; importo totale del credito 20.140,00 euro, da restituire in 37 rate mensili ognuna di 239,82 euro, ed un VFG pari alla maxi-rata finale di 15.214,50 euro, importo totale dovuto dal consumatore 24.070,86 euro. TAN 5,99% (tasso fisso) – TAEG 7,44% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 3.309,02 euro, istruttoria 399,00 euro, incasso rata 4,50 euro cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1.00 euro; comunicazione periodica annuale 1,00 euro cad.

VIDEO