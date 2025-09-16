Offerta Lancia Ypsilon elettrica: anticipo zero e rate da 99 euro con incentivi 2025

Il 15 ottobre partiranno ufficialmente i nuovi incentivi auto elettriche 2025 (qui la nostra guida). Con l’arrivo del nuovo Ecobonus le case automobilistiche si stanno affrettando a lanciare le loro offerte dedicate per sfruttare il bonus statale, con l’obiettivo di spingere sulle vendite delle loro auto elettriche. Questo è il caso di Lancia che ha confezionato una specifica promozione con finanziamento che sfrutta i nuovi incentivi per provare a dare nuovo slancio alle vendite della sua Ypsilon elettrica. Offerta che include anche un interessante sconto offerto direttamente dalla casa automobilistica. Le condizioni del finanziamento prevedono anticipo zero e rate a parte da 99 euro al mese.

NUOVA LANCIA YPSILON ELETTRICA

Ricordiamo che questo modello adotta il ben noto powertrain Stellantis in grado di erogare 156 CV di potenza. Il tutto è alimentato da una batteria che presenta una capacità di 54 kWh e offre un’autonomia di poco superiore ai 400 km secondo il ciclo WLTP. Quanto costa? Il listino parte da 34.900 euro.

L’OFFERTA CON INCENTIVI

La promozione è dedicata alle vetture in pronta consegna e ovviamente a chi rientra negli incentivi. In caso di Ecobonus massimo di 11.000 euro sarà possibile far scendere il prezzo della vettura a 18.812 euro grazie anche al contributo delle concessionarie pari a 6.088 euro. Di seguito i dettagli del finanziamento come riportato sul sito Lancia.

Nuova Lancia Ypsilon elettrica. Prezzo di listino 34.900 euro. Prezzo promo di 17.812 euro, comprensivo di 6.088 euro di sconto applicato dalle concessionarie e 11.000 euro di incentivi statali. Anticipo 0 euro – Importo totale del credito 18.082,63 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo totale dovuto 20.227,39 euro composto da: importo totale del credito, spese di istruttoria 395 euro, interessi 1.577,57 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 46,19 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 99 euro e una rata fine residua (pari al valore garantito futuro) 16.716,2 euro incuse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo 0 euro all’anno. TAN (fisso) 2,99%, TAEG 4,78%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattuale prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro al km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

Ricordiamo che rispetto al passato, i nuovi incentivi auto elettriche 2025 non saranno per tutti. Innanzitutto bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali e poi avere anche una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. L’auto elettrica da comprare con gli incentivi 2025 non dovrà costare più di 35 mila euro più IVA. Infine, l’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.