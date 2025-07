Incentivi auto elettriche, il Regno Unito annuncia un nuovo Ecobonus

Mentre in Italia ancora non si sa nulla di preciso sui nuovi incentivi per le auto elettriche promessi dal Governo, il Regno Unito ha deciso di spingere ulteriormente sulla diffusione delle BEV attraverso un nuovo Ecobonus statale (Electric Car Grant) che potrà contare su di un fondo di 650 milioni di sterline che al cambio sono circa 750 milioni di euro e che saranno disponibili fino al 2029.

COME FUNZIONANO GLI INCENTIVI?

BISOGNA SPINGERE LE VENDITE DELLE AUTO ELETTRICHE

Il Governo ha deciso di offrire un(4.300 euro) a chi comprerà una nuova auto elettrica il cui prezzo, però, dovrà essere pari o inferiore a 37.000 sterline (42.600 euro). Attualmente, sul mercato inglese sono disponibili più di 30 modelli al di sotto della soglia di 37.000 sterline. Inoltre, vale il criterio dell’impronta di carbonio dalla fabbrica alla concessionaria (un po’ come in Francia). Quelle “meno green" dovranno accontentarsi di un bonus di 1.500 sterline (1.720 euro). Un elenco dei modelli classificati in base alla “sostenibilità" sarà presto pubblicato dal Governo. I nuovi incentivi statali rispondono alle richieste dell’industria automobilistica di, visto che le case automobilistiche devono vendere più BEV ogni anno pero pagare multe. Ricordiamo, al riguardo, che il Regno Unito intende eliminare gradualmente le vendite di nuove auto a benzina e diesel entro il 2030.

Negli ultimi mesi, le vendite di veicoli elettrici nel Regno Unito hanno beneficiato di una spinta grazie agli sconti applicati dai produttori per raggiungere gli obiettivi governativi. Tuttavia, le vendite sono ancora al di sotto degli obiettivi, con le persone che ribadiscono che l’è il principale ostacolo per la loro adozione. Mike Hawes, presidente dell’associazione delle case automobilistiche del Regno Unito, la SMMT, ha accolto con favore la decisone del Governo di istituire i nuovi incentivi, affermando che si tratta di un “chiaro segnale" che indica che è giunto il momento per gli automobilisti di passare a un’auto elettrica.Nel 2022, il Regno Unito aveva eliminato un precedente programma di incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, poiché l’allora Governo conservatore aveva spostato l’attenzione altrove. L’attuale Governo è invece tornato a spingere sulle diffusione delle BEV. Il fondo totale di 650 milioni di sterline per il sussidio per i veicoli elettrici sarebbe sufficiente a sovvenzionare l’acquisto di circa 173.000 auto elettriche, con un importo massimo di 3.750 sterline per veicolo. Si tratta di circa la metà del numero totale di veicoli elettrici immatricolati nel Regno Unito lo scorso anno.