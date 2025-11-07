Honda S2000 rinasce al SEMA Show: 580 CV e 10.000 giri al minuto

Honda S2000 torna in vita grazie al lavoro di Bulletproof Automotive che l’ha trasformata in una vera e propria “belva" da quasi 600 CV e ben 10.000 giri al minuto. Il nome esatto di questa creazione è BP25, un riferimento ai 25 anni di storia di questo tuner americano. Questa speciale supercar ha fatto la sua apparizione al SEMA Show 2025 di Las Vegas e ha attirato l’attenzione per via delle sue caratteristiche tecniche.

UNA VERA SUPERCAR

Honda S2000 in origine era una roadster ma Bulletproof Automotive l’ha trasformata in una coupé ad altissime prestazioni. Per questo esemplare molto speciale è stato utilizzato un body kit in fibra di carbonio Varis Dark Panther che include paraurti rielaborati, passaruota più larghi, nuove prese d’aria e soprattutto un enorme alettone posteriore. La carrozzeria è rifinita in colore Lamborghini Balloon White con grafiche dorate e inserti in fibra di carbonio a vista con dettagli rossi. Gli specchietti retrovisori in stile racing sono realizzati in carbonio e magnesio. Questa Honda S2000 molto speciale adotta anche set di cerchi forgiati BP-RW Evolution da 19 pollici, ispirati alla tradizionale tecnica giapponese di martellatura del metallo. Al loro interno nascondono un impianto frenante Brembo Pista.

Ovviamente l’assetto è tato completamente rivisto e troviamo un kit sospensioni di Top Secret, supportato da componenti di J’s Racing, Roberuta, Spoon, EVS e Hardrace. L’aspetto più interessante, però, è il motore. Il 4 cilindri di 2 litri di cilindrata è stato pesantemente rivisto e abbinato ad un compressore Vortech. Il risultato? Una potenza di 580 CV e soprattutto la possibilità di arrivare a ben 10.000 giri al minuto. La potenza massima si raggiunge a 9.300 giri al minuto. Il tutto è abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. C’è un differenziale autobloccante e la trazione è posteriore. L’impianto di scarico è in titanio.

All’interno dell’abitacolo, la BP25 adotta un roll-bar, sedili Recaro RS-G con cinture di sicurezza da corsa, pomello del cambio ARC in titanio e rivestimenti in Alcantara con cuciture rosse. Ben Schaffer, fondatore di Bulletproof Automotive, ha descritto la BP25 come un omaggio allo spirito della Honda S2000.