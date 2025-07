Dacia continua a crescere: marchio auto più venduto ai privati in Italia nel 2025

Dacia continua a crescere sul mercato italiano. In un momento in cui il mercato è in flessione, la casa automobilistica ha chiuso il primo semestre 2025 con 49.749 vetture vendute pari ad un aumento in termini di volume del 2,2%. A contribuire a questo successo una gamma completa, offerta con diverse tipologie di alimentazione, anche GPL, che punta tutto sul rapporto contenuti / prezzo. Inoltre, a rimarcare il successo della gamma Dacia nel nostro Paese, il primato di marchio più venduto a privati in Italia per il quinto semestre consecutivo. Con 49.749 vendite, la quota di mercato a privati è dell’11,2%.

MOLTO BENE IL GPL

A spingere sulle vendite, l’offerta GPL, modelli che piacciono molto sul mercato italiano, tanto da rappresentare il 54,5% delle immatricolazioni Dacia nel primo semestre 2025. Per quanto riguarda i singoli modelli, Sandero si conferma l’auto straniera più venduta in Italia, con 26.150 immatricolazioni, seguita da Duster con 18.800 unità vendute. Andando ad analizzare le performance per segmento, Dacia si posiziona come leader del segmento B grazie a Sandero come modello più venduto, Duster che conferma lo stesso primato nel segmento B-SUV a privati e Jogger che ottiene il primato di modello più venduto nel segmento C MPV e SW.

In gamma, Dacia ha anche un modello elettrico, la Spring, la più venduta nel segmento A elettrico. La casa automobilistica chiude quindi il primo semestre 2025 in crescita e l’obiettivo è quello di fare ancora meglio. Da poco è arrivata sul mercato la Bigster con cui Dacia intende diventare protagonista nel combattuto segmento C. Si conferma quindi vincente la strategia di proporre un’offerta che garantisca tutto l’essenziale di cui ha bisogno il cliente, senza nulla di superfluo. Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia, sul risultato del primo semestre ha commentato: