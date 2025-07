Ricordate la Bovensiepen Zagato GT su base BMW? Ora sappiamo che è più potente della M4 CSL

Dopo la presentazione al FuoriConcorso di Villa d’Este, dove ha catturato l’attenzione per il suo design sartoriale e per la collaborazione d’eccezione tra la famiglia Bovensiepen e Zagato, la Bovensiepen Zagato GT torna a far parlare di sé grazie al debutto dinamico avvenuto al Goodwood Festival of Speed. Oltre a poterla apprezzare (e ascoltare) in un video ne conosciamo le incredibili caratteristiche tecniche che la rendono di fatto la BMW più potente di sempre, pur senza portarne il nome.

Caratteristiche e prestazioni

A colpire, oltre alla carrozzeria in fibra di carbonio e alle eleganti proporzioni scolpite dall’atelier milanese, è ora la scheda tecnica. Il motore è il sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri di derivazione BMW, lo stesso della BMW M4, ma qui portato a 611 CV e 700 Nm di coppia. Un risultato che supera anche la più estrema delle versioni ufficiali, la M4 CSL, ferma a 543 CV. Il merito è degli interventi firmati Bovensiepen, che comprendono anche un impianto di scarico Akrapovic in titanio.

Durante la salita di Goodwood, il prototipo ha mostrato per la prima volta le sue linee in movimento, confermando la coerenza stilistica tra frontale e posteriore, entrambi completamente rivisitati. Nonostante l’aggressività tecnica, il sound non è risultato particolarmente espressivo.

La vettura rappresenta il primo progetto della nuova realtà fondata dalla famiglia Alpina dopo la cessione del celebre marchio a BMW nel 2022. Non è quindi un modello ufficiale della casa bavarese, anche se ne eredita meccanica e architettura. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul prezzo o sulla produzione, ma tra le finiture su misura, la costruzione artigianale e la potenza da supercar, è lecito attendersi una collocazione molto al di sopra di qualsiasi BMW attualmente in listino.







