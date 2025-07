BMW M2 Coupé: ancora più cattiva con il Track Package. Ecco alcune foto spia

Non è passato tanto tempo dal momento in cui BMW M ha annunciato lo sviluppo di un Track Package omologato per l’uso stradale destinato alla M2 Coupé, che sono già emerse alcune foto spia del prototipo pre-produzione durante i test al Nurburgring.

Considerando che il lancio del Track Package è atteso per il 2026, i dettagli ufficiali sono rimasti ancora ben nascosti sotto una pesante camuffatura. Non si sa nemmeno se questi elementi verranno venduti singolarmente o come un pacchetto completo dedicato esclusivamente alla pista. Sappiamo però che questo progetto è stato supervisionato dalla divisione BMW M Performance Parts, specializzata in questo tipo di accessori.



Con tutta probabilità questo importante upgrade includeràe forse anche. Dalle foto spia è possibile anche ricavare alcuni dettagli: il nuovo alettone posteriore presenta un supporto “Swan Neck" che migliora il, aumentando la stabilità in curva.

Nel 2022, l’alettone in carbonio poteva essere sostituito da uno spoiler a labbro, una configurazione che BMW potrebbe riproporre anche per il modello 2026. Intanto, dalle immagini spia si nota un nuovo splitter anteriore posizionato ancora più in basso. Questo dettaglio lascia intendere che il prototipo della M2 sia dotato di sospensioni regolabili M Performance, pensate per abbassare l’altezza da terra e migliorare la dinamica di guida in pista.



Rispetto al, la carrozzeria camuffata presenta differenze evidenti: mancano le minigonne laterali, lee ledietro le ruote, segno di modifiche aerodinamiche minime su porte, longheroni e tetto. I passaruota anteriori e posteriori, però, sembrano nasconderesuggerendo l’introduzione dipensati per aumentare la trazione. Resta da capire se questi cerchi in stile CS nascondano anche freni M Performance maggiorati.Sul fronte motore, non è chiaro se ilabbia ricevuto aggiornamenti. BMW potrebbe mantenere un margine di potenza tra la M2 Standard dae la futurada, riservando eventuali incrementi a versioni successive. Come già avvenuto in passato, il nuovo Track Package potrebbe almeno aumentare la velocità massima, attualmente limitata a[Foto Spia: CarBuzz