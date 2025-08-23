Bentley Continental Supersports: avvistata la sportiva durante i primi test su strada. Foto spia

Bentley si prepara a svelare una nuova Continental Supersports, un modello di fascia alta a trazione posteriore, spinto da un V8 a combustione pura da oltre 640 CV.

I fotografi spia hanno recentemente immortalato il nuovo modello durante i test. Dal grande alettone posteriore e i vistosi quattro terminali di scarico del prototipo è già possibile intuire il suo carattere sportivo ma per il resto la carrozzeria si presenta piuttosto standard, anche se la versione di serie riceverà un restyiling molto più radicale rispetto alla recente Continental GT aggiornata. La vocazione per la sportività del nuovo modello è dimostrata anche dal fatto che sia stato riportato in vita il nome Supersports, utilizzato l’ultima volta nel 2017 per una versione di punta della Continental, equipaggiata con un W12 da 6.0 litri capace di erogare 700 CV.



Alcune indiscrezioni suggeriscono che la nuova Continental Supersports sia stata concepita per dimostrare come Bentley rimanga in grado di

Il pensionamento del motore W12 a favore di un V8 biturbo lascia intendere che la nuova Supersports non avrà la stessa potenza della sua antenata, e nemmeno della Continental GT Speed che eroga 771 CV grazie ad un sistema ibrido plug-in. Tuttavia, sembra che le misure per alleggerire la Supersports, la renderanno in grado di essere un modello puro per le prestazioni.

Più nello specifico, la nuova Supersports manterrà il V8 biturbo 4.0 litri della GT Speed, ma l’unità è stata ricalibrata per portare la potenza da 592 CV a circa 640 CV, eliminando l’unità elettrica da 188 CV. Altra differenza con la GT Speed è rappresentata dalla trazione, che sulla Supersports sarà solo posteriore, mentre la chiave delle prestazioni è rappresentata dal peso di 2.000 kg, contro i 2.459 kg della GT Speed. Questi dati dovrebbero permetterle di eguagliare la sorella plug-in nello scatto da 0 a 100 km/h, bruciato in appena 3,1 secondi.



La carrozzeria verrà ampiamente modificata nella Supersports, sia per sottolineare la vocazione sportiva, sia per migliorare le prestazioni. L'ampio alettone delle foto spia e appendici aerodinamiche estese. La nuova Bentley Continental Supersports sarà realizzata in edizione limitata. Destinata a una clientela esclusiva, sarà ampiamente personalizzabile dal reparto Mulliner. Presentata in anteprima a selezionati clienti – alcuni dei quali hanno già ordinato l'auto.