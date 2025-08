CATL, ecco la nuova batteria da 1,5 milioni di km

Lo sviluppo delle batterie per i veicoli elettrici sta progredendo rapidamente. Una nuova batteria di CATL progettata per autobus e camion elettrici è certificata per durare quindici anni e assicurare 1,5 milioni di km di percorrenza (nel ciclo di vita). A svelare questi dettagli davvero interessanti, Yutong Bus Company, un'azienda cinese che ha annunciato che utilizzerà tali nuovi accumulatori all'interno dei suoi prossimi veicoli elettrici.

Yutong Bus è uno dei maggiori produttori di autobus della Cina ma i suoi modelli sono venduti in oltre 40 Paesi, tra cui Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Qatar. Ricordiamo che nel nostro Paese, questa azienda cinese è nota al pubblico a causa degli incidenti che hanno avuto i suoi autobus a Mestre, in Veneto.

Tornando alla nuova batteria di CATL, il produttore di autobus ha evidenziato un ulteriore dato interessante e cioè che l'accumulatore non presenta alcun degrado nei primi 1.000 cicli.

Durante la presentazione tenuta dal produttore di autobus, è stata annunciata anche un'ulteriore batteria di CATL, certificata per 1 milione di km di percorrenza. In questo caso la garanzia scende a 10 anni.

Le due aziende cinesi collaborano dal 2012 proprio con l'obiettivo di sviluppare congiuntamente batterie per i veicoli commerciali. Inoltre, CATL e Yutong Bus hanno sviluppato nuove tecnologie e studiato nuovi materiali. Questa nuova batteria da 1,5 milioni di km dovrebbe rimanere un'esclusiva di Yutong Bus, almeno per il momento. Purtroppo, non sono state condivise le specifiche tecniche dei nuovi accumulatori. Quindi, non abbiamo informazioni precise sulla chimica, sulla densità energetica e sulla ricarica.

I PROGRESSI NELLE BATTERIE

La notizia è l'ultima di una serie di recenti progressi tecnologici delle batterie di CATL. Non possiamo non ricordare anche che l'azienda cinese di recente ha deciso di collaborare con NIO per realizzare batterie per il settore auto garantite 15 anni.

L'estate scorsa, CATL ha presentato la sua nuova "Shenxing Superfast Charging Battery", una batteria LFP in grado di ricaricare ad altissima potenza, (può recuperare 400 km di autonomia in 10 minuti) le cui potenzialità le abbiamo viste di recente all'interno di un test di ricarica svolto sulla Zeekr 001.

Inoltre, insieme ad altre case automobilistiche cinesi e altri produttori di batterie del Paese, CATL ha creato il consorzio, la China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (CASIP), che si occuperà di accelerare lo sviluppo delle batterie allo stato solido. La Cina domina già il mercato delle batterie per veicoli elettrici, con BYD e CATL che da sole rappresentano oltre il 50% del mercato. Questi progressi permetteranno di incrementare ulteriormente queste quote di mercato.