Alpine A110 elettrica: il concept in anteprima a Goodwood

Al Goodwood Festival of Speed 2026, in programma dal 9 al 12 luglio prossimi, debutterà il concept di quella che promette di essere una vera sportiva elettrica. Di alto livello i contenuti, tra piattaforma a 800 V, batterie separate e dinamica da pista.

Solo elettrica

A390 GT, che terza generazione della A110 accelera verso il futuro elettrico e alza ulteriormente l’asticella in fatto di prestazioni: l’auto Goodwood, dove farà il suo debutto – dinamico – un prototipo della nuova sportiva, probabilmente camuffato per celarne l’aspetto. Dopo l’arrivo sul mercato dell’ammiraglia, che abbiamo recentemente provato , Alpine con laaccelera verso il futuro elettrico e alza ulteriormente l’asticella in fatto di prestazioni: l’auto sarà unicamente elettrica , dando quindi definitivamente addio ai motori termici. Come detto, l’evento scelto dalla Casa francese per presentare questa importante evoluzione èdove farà il suo debutto –– un prototipo della nuova sportiva, probabilmente camuffato per celarne l’aspetto.

Piattaforma in alluminio

Il pacchetto tecnico è di assoluto rilievo ed è costruito sulla base della nuovissima Alpine Performance Platform (APP). Si tratta di un’architettura in alluminio sviluppata dal Gruppo Renault e studiata appositamente per contenere la massa del veicolo, che è stimata intorno ai 1.500 kg. Per massimizzare l’agilità e aumentare il piacere di guida, come ci si aspetta dalla A110, i tecnici hanno previsto una soluzione con due pacchi batteria separati, posizionati rispettivamente all’anteriore e al posteriore. Questa scelta assicura una migliore distribuzione dei pesi, che dovrebbe essere nel rapporto 40:60, il tutto con un’altezza da terra uguale a quella dell’attuale modello a benzina. Inoltre, l’avanzata architettura a 800 Volt consentirà tempi di ricarica ridotti.

Due motori al posteriore

Le prestazioni sono da vettura sportiva di alto livello: la trazione è affidata a due motori posizionati sull’asse posteriore che gestiscono la coppia indipendentemente tra le ruote, replicando il funzionamento di un differenziale. La vettura vanta un’autonomia stimata di oltre 550 chilometri. Interessante il fatto che sia stata progettata per completare tre giri al Nürburgring al massimo delle prestazioni, senza mostrare cali di potenza della batteria.

Quando arriva

Dopo l’anteprima a Goodwood, sarà presentato un concept quasi definitivo al Salone di Parigi a ottobre, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto per il 2027.