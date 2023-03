Dunque, pare che non ci siano ritardi sulla tabella di marcia dell'azienda cinese nel suo progetto di sbarcare nel settore auto. Come sappiamo, l'annuncio di questo progetto era stato dato nel 2021. Xiaomi aveva affermato che avrebbe investito 10 miliardi di yuan , circa 1,35 miliardi di euro nella sua nuova divisione per le auto elettriche nel corso dei successivi 10 anni.

AL LAVORO SU 4 MODELLI

La prima auto elettrica di Xiaomi è conosciuta, al momento, come il nome MS11 e si dovrebbe trattare di una berlina. Alla fine del mese di gennaio, erano trapelati in rete alcuni render che sembravano mostrare il design di questa vettura. Pare che il "responsabile" di questa fuga di immagini sia stato individuato in un fornitore di Xiaomi. Infatti, secondo quanto emerse all'epoca, Xiaomi ha imposto al colpevole una multa molto salata di 1 milione di yuan (circa 135 mila euro).

In ogni caso, il colosso dell'elettronica si era poi affrettato a far sapere che le immagini mostravano render non definitivi. Vero o no, l'azienda cinese si era arrabbiata moltissimo per questa fuga di notizie vista l'importanza che riveste tale progetto.