Fisker sta discutendo con Magna sulla possibilità di aumentare la produzione del nuovo SUV elettrico Ocean a partire dalla seconda metà del 2023. Ricordiamo che questo nuovo modello entrerà in produzione presso lo stabilimento di Magna in Austria il 17 novembre 2022. Questa richiesta arriva a seguito della forte domanda della Ocean da parte dei clienti. Dopo il sold out delle 5.000 unità della versione di lancio Fisker Ocean One, la casa automobilistica ha fatto sapere che è già andata esaurita la produzione 2023 degli allestimenti Ocean Ultra e Ocean Sport per gli Stati Uniti.

Proprio per questo, Fisker sta dialogando con Magna per poter arrivare ad aumentare la produzione e rendere disponibile un numero maggiore di queste varianti per poter accontentare i clienti. Per il costruttore americano si tratta certamente di un segnale positivo che fa ben sperare per il suo futuro.