Nissan Italia, vetture di cortesia smart e connesse grazie a OCTO Telematics

La gestione delle vetture di cortesia elettrificate di Nissan Italia da oggi è tutta digitale grazie alla collaborazione con OCTO Telematics. Adesso, la casa automobilistica sarà in grado da remoto di poter gestire l'assegnazione delle auto di cortesia in tempi rapidi. Questo nuovo servizio aggiuntivo è parte del programma "Promessa Nissan".

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha dichiarato:

Siamo gli unici sul mercato ad offrire un servizio integrato con vettura di cortesia gratuita in assistenza anche fuori dal periodo di garanzia, oltre al pick up gratuito in caso di emergenza e ad altri servizi. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la modernizzazione della nostra flotta al servizio dei nostri clienti che vengono in concessionaria, con un partner all’avanguardia nel settore, come è OCTO.