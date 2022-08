Maserati Ghibli, la berlina saluterà il mercato nel 2024

Quando Maserati aveva parlato del suo futuro ed, in particolare, dei nuovi modelli elettrici della serie Folgore, non aveva menzionato la Ghibli. Questo aveva fatto subito pensare che per la berlina non ci fosse un futuro. Adesso, arriva la conferma che la Ghibli è destinata, nei prossimi anni, ad uscire di scena. Grant Barling, general manager di Maserati per l'Australia, parlando con Drive, ha raccontato che la berlina inizierà a scomparire dalle concessionarie nel 2024. L'idea è quella di voler razionalizzare la gamma delle berline in un mercato che spinge sempre di più verso i SUV.

In questo modo, la Quattroporte potrà continuare a rimanere sul mercato anche se in futuro sarà un'auto differente rispetto ad oggi. Nel 2025, infatti, arriverà un nuovo modello che avrà dimensioni simili a quelle dell'attuale Ghibli.