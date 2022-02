Harley-Davidson scommette sulla crescita delle moto elettriche

Harley-Davidson sembra voler puntare sempre di più nel settore delle moto elettriche. Come sappiamo, il costruttore americano a metà del 2021 aveva deciso di separare le sue attività legate alle due ruote a batteria per farle confluire all'interno di un marchio dedicato che ha preso il nome della sua prima molto elettrica, cioè LiveWire . A quanto pare, per LiveWire, Harley-Davidson ha piani molto ambiziosi visto che punta a raggiungere il traguardo di 100 mila moto elettriche vendute entro il 2026 per poi arrivare a 190 mila unità vendute entro il 2030.

NUOVI MODELLI IN ARRIVO

Ma come farà Harley-Davidson a crescere così rapidamente? Effettivamente, gli obiettivi di vendita delle sue moto elettriche sembrano fin troppo ambiziosi considerano che dal 2019 il marchio americano ha venduto tra le 1.300 e le 1.600 motociclette elettriche. L'attuale LiveWire ha riscosso molti consensi. Tuttavia, permane soprattutto il grande limite del prezzo anche se, va detto, che in America con il passaggio sotto il marchio LiveWire il costo è stato sensibilmente abbassato per renderlo vicino a quello dei modelli dei suoi più diretti concorrenti come quelli di Zero Motorcycles. Prezzi, comunque, sempre importanti.

Già sappiamo, però, che arriveranno nuovi modelli di due ruote a batteria. Il primo debutto è previsto nel corso del secondo trimestre del 2022. Moto elettrica che, per il momento, è conosciuta con il nome di LiveWire Del Mar. Si caratterizzerà per utilizzare la nuova piattaforma "Arrow" che prevede un pacco batteria strutturale. Un modello che dovrebbe essere proposto a prezzi decisamente più accessibili.

Il marchio americano punterà molto su questo modello per espandere la sua presenza nel mercato delle moto elettriche. Tuttavia, i piani già prevedono l'arrivo di altre 2 ruote a batteria nel corso del tempo, anche molto più piccole, realizzate anche in collaborazione con Kymko.

Un piano, dunque, estremamente ambizioso. Tra pochi mesi, con la presentazione della Del Mar, sarà possibile finalmente capire meglio questa strategia.