La Fiat 500 è l'elettrica più venduta in Italia ad aprile 2022

Il mese di aprile 2022 è stato particolarmente negativo per il mercato auto italiano visto che c'è stata una flessione addirittura del 33% rispetto allo stesso periodo del 2021. Tra le varie cause che hanno portato a questo risultato, anche l'attesa degli incentivi. Attesa che sta penalizzando un po' tutti i segmenti, anche quello delle elettriche. Nel mese di aprile 2022, sono state immatricolate 3.050 vetture a batteria contro le 4.857 unità del 2021, pari ad un calo del 37,2%. Calo del 17,1% anche per le Plug-in. Le ibride (Full Hybrid + Mild Hybrid), hanno chiuso il mese di aprile 2022 con un calo del 18% sul 2021. In questo scenario fortemente negativo, vediamo quali sono stati i modelli elettrici, Plug-in ed ibridi più richiesti dal mercato nel mese di aprile 2022.

TOP 10 AUTO ELETTRICHE APRILE 2022

Partendo dai modelli BEV, la 500 elettrica chiude il mese di aprile 2022 in prima posizione con 494 immatricolazioni. Al secondo posto troviamo la Smart Fortwo e al terzo la Dacia Spring. Buona quarta posizione per la Renault Zoe. Da evidenziare anche il quinto e il settimo posto delle Volkswagen ID.4 e ID.3.

Nella top 10 delle elettriche non compare nessuna Tesla. Ricordiamo che a marzo 2022, la Model Y era stata l'elettrica più venduta in Italia. Sappiamo, però, che le consegne delle auto americane non sono mai state lineari. Tuttavia, con l'entrata in funziona della Gigafactory tedesca, in futuro le consegne della Model Y dovrebbero diventare più costanti. Complessivamente, nel mese di aprile 2022 sono state consegnate 3.050 vetture elettriche pari ad una quota di mercato del 3,1%.

TOP 10 IBRIDE APRILE 2022

Ricordiamo, come sempre, che la classifica delle ibride (HEV) include anche le Mild Hybrid. Al primo posto troviamo sempre la Fiat Panda con 8.728 immatricolazioni. Seconda posizione per la Toyota Yaris Cross con 2.280 unità. Terzo gradino del podio, invece, per la Lancia Ypsilon. Da evidenziare anche la quinta posizione della Fiat 500 e la sesta della Toyota Yaris. Nel mese di aprile 2022 sono state immatricolate 34.524 vetture HEV pari ad una quota di mercato del 35%.

Passando alle Plug-in, ai primi due posti troviamo, come al solito, le Jeep Compass e Renegade. Terza piazza, invece, per la BMW X1. Molto interessante la quarta posizione della Lynk & Co 1. Complessivamente, nel mese di aprile sono stati immatricolati 5.552 modelli PHEV pari ad una quota di mercato del 5,6%. [Fonte dati: UNRAE]

