Fiat lavora ad una sua variante della Citroen Ami?

La Citroen Ami che abbiamo già avuto modo di provare è un quadriciclo elettrico pensato espressamente per la città che ha avuto un ottimo successo commerciale sin dall'inizio. Un modello di dimensioni estremamente compatte che offre circa 75 km di autonomia e una velocità massima di 45 km/h. Vettura che è stata poi proposta anche in una versione Cargo per tutti quei professionisti che si muovono solamente in ambito urbano. Può essere utilizzata per le consegne a breve raggio o per raggiungere i clienti a cui fornire assistenza.

Partendo dalla base della Citroen Ami, nel Gruppo Stellantis il marchio Opel ha voluto proporre una sua versione del quadriciclo elettrico chiamata Rocks-e. A quanto pare, sembra che anche Fiat possa in futuro portare al debutto un suo quadriciclo elettrico. Questa interessante indiscrezione arriva da Automotive News Europe che cita i concessionari del marchio italiano.

A quanto pare, Fiat avrebbe fatto già vedere alle sue concessionarie questo modello che è stato definito più curato e raffinato della Citroen Ami. Addirittura, sembra che la piccola vettura possa essere proposta pure in una variante cabrio con capote in tela. Si tratterebbe di una soluzione oggi non presente sui modelli Citroen e Opel.

L'aspetto più interessante è che Fiat potrebbe far rivivere il nome "Topolino". Il rapporto va ovviamente preso con le dovute cautele come sempre. Tuttavia, visto il grande successo di questi piccoli veicoli, avrebbe sicuramente senso che anche Fiat possa presentarne uno, con alcune specifiche caratteristiche per poterlo differenziare dai modelli Citroen e Opel.

Dunque, non rimane che attendere per capire se davvero in futuro debutterà sul mercato una piccola Fiat Topolino elettrica.