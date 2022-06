Ferrari progetta un'ampliamento della sua fabbrica per i modelli ibridi ed elettrici

Il 16 giugno, la Ferrari presenterà il suo nuovo piano industriale. Per Bloomberg, ci potrebbero essere alcune sorprese. In particolare, sembra che Maranello possa annunciare un'espansione della sua fabbrica come parte della sua strategia di elettrificazione. Secondo quanto riportato, la casa automobilistica avrebbe acquistato nuovi terreni vicino al suo stabilimento per andare a costruire una terza linea di produzione che servirà per i suoi modelli ibridi ed elettrici.

Come sappiamo, il Cavallino Rampante sta lavorando alla sua prima elettrica che dovrebbe debuttare nel corso del 2025. L'espansione dovrebbe includere anche un nuovo centro di ricerca e sviluppo delle batterie. Si tratta di notizie interessanti. Fortunatamente, per saperne di più basterà attendere solamente pochi giorni.

La presentazione del nuovo piano industriale sarà il momento per capire la completa strategia di crescita della Ferrari. Probabilmente si parlerà anche del SUV Purosangue che sarà presentato nel corso del 2022. Possibile che venga fornito anche qualche ulteriore dettaglio sulla prima elettrica del Cavallino Rampante.