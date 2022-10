Stellantis svela il suo modello di Economia Circolare

Il tema dell'economia circolare è molto discusso negli ultimi tempi. Anche le case automobilistiche stanno lavorando molto in questa direzione, avviando una serie di progetti per sfruttarne le potenzialità e i benefici. L'economia circolare svolge un ruolo molto importante anche per Stellantis che punta ad azzerare le emissioni di carbonio entro il 2038. Per questo, il Gruppo ha creato un'apposita nuova business unit che avrà anche il compito di arrivare a fatturare 2 miliardi di euro entro il 2030. Nuova business unit che, adesso, ha presentato il suo piano completo basato sulla strategia delle 4R: reman, repair, reuse e recycle (rigenerazione, riparazione, riutilizzo, riciclo).