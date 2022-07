BMW termina la produzione della i3. 250.000 unità prodotte dal lancio

BMW aveva annunciato diversi mesi fa che all'inizio dell'estate 2022 avrebbe messo la parola fine alla produzione della sua elettrica i3. A circa otto anni e mezzo dopo il suo lancio, presso lo stabilimento di Lipsia la produzione di questo modello è giunta al termine. La BMW i3 conclude la sua carriera poco dopo aver tagliato un traguardo importante. Infatti, dalle linee di produzione è uscita pochi giorni fa la vettura numero 250 mila. Si tratta di un risultato importante per un modello che continua ad avere a livello europeo numeri di vendita interessanti nonostante i diversi anni alle sue spalle.

Per esempio, a maggio 2022 la BMW i3 è stata la decima auto elettrica più venduta a livello europeo con 2.507 unità immatricolate. Per celebrare il termine della carriera di questa vettura elettrica, BMW ha prodotto una speciale versione della i3S (la variante più sportiveggiante della i3) chiamata HomeRun Edition che si caratterizza per alcuni dettagli estetici dedicati ed una dotazione più ricca. Questa versione speciale è stata realizzata in numero limitato: solo 10 esemplari.