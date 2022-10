IONITY sta accelerando i lavori per la crescita della sua rete di ricarica in Italia. Infatti, la società ha annunciato di aver aperto un nuovo cantiere. Secondo quanto comunicato, sorgerà una nuova stazione per il rifornimento di energia a San Benedetto del Tronto nelle Marche, sul corridoio della dorsale adriatica. Si tratta del terzo cantiere avviato in tre settimane, che si somma alle 5 stazioni già in lavorazione, per un totale di 8 nuove stazioni di ricarica ad alta potenza in fase di realizzazione.

L’area di ricarica di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, sorgerà presso il centro commerciale Portogrande. La stazione includerà 6 colonnine da 350 kW. Di recente, ricordiamo, erano già stati avviati i cantieri di Napoli Afragola e di Civitanova Marche. La nuova stazione di San Benedetto, assieme a quella di Civitanova Marche, sarà molto importante per tutti coloro che viaggiano lungo la dorsale adriatica attualmente sprovvista di punti di ricarica di IONITY. Non sono noti, al momento, i tempi per la messa in funzione delle nuove infrastrutture per la ricarica rapida delle auto elettriche.

Questa crescita delle stazioni in Italia rientra nel piano di espansione europeo di IONITY. Come sappiamo, grazie ad investimento di 700 milioni di euro si punta a disporre, in Europa, di circa 7.000 punti di ricarica da 350 kW entro il 2025. Il numero complessivo delle stazioni salirà, sempre per quella data, a circa 1.000.

QUANTO COSTA RICARICARE?

IONITY prevede una tariffa a consumo pari a 0,79 euro a kWh. Tuttavia, a tutti coloro che fanno largo uso della sua infrastruttura di ricarica, propone l'abbonamento IONITY Passport che, a fronte di un canone mensile di 17,99 euro, permette di ricaricare a 0,35 euro a kWh. Infine, ricordiamo che i partener di IONITY come BMW, Mercedes e Hyundai offrono ai loro clienti elettrici specifici abbonamenti che permettono ricariche agevolate anche presso queste stazioni per la ricarica rapida.

DOVE SONO LE STAZIONI IONITY IN ITALIA?

Attualmente, la rete IONITY in italia conta 22 stazioni attive, per un totale di 114 colonnine con standard europeo CCS COMBO 2 e 8 stazioni in costruzione (Lecce, Napoli Afragola, Roma Nord, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Conegliano, Mondovì e Cavaglià). Le stazioni IONITY attive in Italia ad oggi sono le seguenti (22): Scarlino: 4 colonnine

Gioia Tauro: 5 colonnine

Versilia Est: 6 colonnine

Les Iles de Brissogne Nord: 4 colonnine

Battipaglia: 6 colonnine

Versilia Ovest: 6 colonnine

Monselice: 6 colonnine

Agira: 4 colonnine

Portogruaro: 6 colonnine

Piacenza: 6 colonnine

Potenza: 4 colonnine

Trento: 6 colonnine

Basile Palermo: 2 colonnine

Binasco: 6 colonnine

Montecchio Maggiore: 4 colonnine

Forlì: 6 colonnine

Rinovo Nord: 5 colonnine

Ceriale Sud: 6 colonnine

Brugnato Ovest: 4 colonnine

Brennero: 6 colonnine

Carpi: 6 colonnine

Valdichiana Outlet Village: 4 colonnine In costruzione, invece, abbiamo le seguenti stazioni (8): Mondovì

Cavaglià

Conegliano

Roma Nord

Lecce

Napoli Afragola

Civitanova Marche

San Benedetto del Tronto IONITY è stata fondata nel 2017 ed è una joint venture tra le case automobilistiche BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes Benz AG e Volkswagen Group con Audi e Porsche, insieme alla piattaforma Global Renewable Power di BlackRock come investitore finanziario.