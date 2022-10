Autobus elettrici: in Italia crescono del 53% in poco più di un anno

In Italia, gli autobus elettrici sono aumentati del 53% in poco più di un anno, quelli ibridi, invece, del 41%. Questi interessanti dati che mostrano che in Italia sta andando avanti positivamente il rinnovo in ottica green del parco circolante dei mezzi per il trasporto pubblico locale, arriva da uno studio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims).

Il monitoraggio trimestrale avviato a metà del 2021 sull’evoluzione del parco autobus (circa 43.000 mezzi) mostra come, con l’uscita dalla circolazione dei mezzi diesel di classe Euro 1 da giugno 2022 (come previsto dalla legge 9 novembre 2021, n. 156), la quota di mezzi Euro 5 ed Euro 6 sul totale di quelli diesel è salita al 61,5% (era il 55,9% a luglio 2021). Questa tendenza è destinata a confermarsi nel prossimo futuro con la messa fuori servizio dei mezzi Euro 2 entro la fine di quest’anno e degli Euro 3 entro il 1° gennaio 2024.

Dunque, tra luglio 2021 e settembre 2022 è cresciuto del 53% il numero di mezzi elettrici, passati da 406 a 621 unità, con un netto aumento (+94 unità) nell’ultimo trimestre. I mezzi ibridi, invece, sono aumentati del 41% (da 466 a 659 unità) nel periodo luglio 2021- settembre 2022, con una crescita di 40 unità nell’ultimo trimestre. Ricordiamo che a partire dal 2015 i fondi assegnati per il rinnovo della flotta attraverso strumenti quali i fondi ordinari, il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS), il PNRR , il Fondo Complementare e il piano REPowerEU ammontano complessivamente a 7,5 miliardi di euro.