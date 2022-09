Bonus trasporti 2022, oltre mezzo milione di richieste in una settimana

Ricordiamo che le risorse economiche del fondo stanziato per il bonus trasporti sono pari complessivamente a 180 milioni di euro. Duque, come evidenzia il Ministero del Lavoro, il bonus può ancora essere richiesto. L'incentivo si potrà richiedere entro la fine del 2022, sempre che il fondo a disposizione non si esaurisca prima.

C'è stato un vero e proprio boom di richieste per il bonus trasporti . Parliamo dell' incentivo nato per agevolare l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico . Un'agevolazione pensata sia per spingere su una mobilità maggiormente sostenibile e sia per dare un aiuto ai lavoratori e agli studenti.

COME SI RICHIEDE IL BONUS?

Ricordiamo brevemente come le persone possono richiedere questo incentivo. Innanzitutto è disponibile solo per le persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro nel 2021. Si può richiedere anche per un minorenne a proprio carico.

Il Governo ha messo a disposizione un'apposita piattaforma online da cui richiedere il bonus a cui si può accedere attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Gli interessati dovranno poi compilare un modulo in cui inserire alcuni dati come il codice fiscale e scegliere il servizio di trasporto pubblico tra quelli disponibili.

Il bonus non vale, invece, per i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso. Decorso tale termine, il buono non utilizzato viene automaticamente e definitivamente annullato. L'importo del bonus trasporti non potrà superare i 60 euro. Le erogazioni seguono l'ordine di arrivo delle domande.