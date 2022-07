Lightyear sfrutterà la tecnologia di Koenigsegg per la sua seconda auto solare

La società, però, ha già fatto sapere di stare sviluppando un secondo modello elettrico con ricarica solare, che sarà rivolto alle masse e che dovrebbe avere un costo di partenza attorno ai 30.000 euro. Per il momento, questa vettura è chiamata Lightyear 2 . E sui futuri piani di crescita di questa società è arrivata una notizia molto interessante. Infatti, il noto produttore di hypercar Koenigsegg ha deciso di investire nella startup . Non solo, l'accordo prevede anche lo scambio di competenze tecniche per arrivare a sviluppare veicoli "ultra efficienti" come la futura Lightyear 2.

Lightyear è un startup olandese che ha sviluppato la Lightyear 0 , una speciale auto elettrica che si ricarica anche con il Sole grazie alla presenza di pannelli solari sul cofano e sul tetto. Vettura che abbiamo avuto l'opportunità di provare brevemente e che inizierà ad arrivare nelle mani dei primi clienti verso la fine dell'anno. Come sappiamo, la Lightyear 0 è un modello in serie limitata che sarà prodotto in soli 946 esemplari. Il prezzo è di circa 250.000 euro.

CONDIVISIONE TECNOLOGICA

A seguito dell'accordo, dunque, l'azienda olandese potrà sfruttare le tecnologie di Koenigsegg per la sua nuova vettura. Non è chiaro esattamente quali tecnologie potranno essere utilizzate per la futura Lightyear 2. Koenigsegg ha sviluppato motori elettrici per le sue hypercar ibride. Tuttavia, si tratta di unità pensate per modelli ad alte prestazioni e dal costo particolarmente elevato. La Lightyear 2, invece, punterà sull'efficienza e, come accennato in precedenza, avrà un prezzo di partenza attorno ai 30.000 euro.

Il CEO e co-fondatore di Lightyear, Lex Hoefsloot, ha dichiarato:

Sono incredibilmente entusiasta di poter attingere a decenni di esperienza nella progettazione e costruzione di auto ambiziose e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Christian e il suo team.

Lato Koenigsegg, invece, il CEO e fondatore Christian vom Koenigsegg ha voluto sottolineare come la collaborazione permetterà di continuare ad offrire prodotti all'avanguardia in un momento in cui l'industria automobilistica sta affrontando un grande cambiamento.

Che risultati porterà questa collaborazione è presto per dirlo. Non rimane che attendere notizie sullo sviluppo della Lightyear 2 che dovrebbe arrivare nel 2024 o nel 2025.