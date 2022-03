Osservatorio Viasat 2022: aumentano i furti di moto e scooter. C'è la soluzione

Dalla Guida alla Sicurezza di Viasat Group 2022, di prossima pubblicazione, arriva un dato importante per l'Italia anche se è bene specificare che Paese le ultime stime non consolidate della Polizia di Stato. Quindi, passiamo al dunque: nel 2021 sono spariti 26.707 tra moto, scooter e ciclomotori, esattamente il 6% in più rispetto all’anno precedente. Un dato non certo incoraggiante. Praticamente oltre 2 mila al mese, 74 al giorno, ben 3 ogni ora.