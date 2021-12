Enel X, le colonnine ultrafast sbarcano nei punti vendita di Mondo Convenienza

Ricaricare mentre si va a fare la spesa al supermercato o si vanno a fare acquisti al centro commerciale sta diventando una prassi per gli utenti in possesso di un'auto elettrica se nel parcheggio della struttura sono disponibili delle colonnine. Molto presto si potrà fare rifornimento di energia anche mentre si vanno ad acquistare mobili presso i punti vendita di Mondo Convenienza . Infatti, questa azienda ha stretto un accordo con Enel X per l'installazione di punti di ricarica presso alcuni suoi punti vendita.

COLONNINE HPC

Nello specifico, l'accordo prevede che Enel X vada ad installare almeno 10 punti di ricarica ultrarapida con colonnine HPC (High Power Charging) presso i punti vendita di Mondo Convenienza del Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Abruzzo, Umbria, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, con la possibilità di ampliare la rete di ricarica ultrafast ad altri negozi interessati.

Ma non è finita qui perché, oltre a queste stazioni per il rifornimento in grado di erogare fino a 300 kW, Mondo Convenienza avrà a disposizione le JuiceBox per la ricarica domestica; le JuicePole da 22 kW per la ricarica pubblica, le JuicePump, stazioni di ricarica pubbliche con una potenza fino a 150 kW e il JuiceMedia che combina il servizio di ricarica con quelli di advertising grazie a un pannello digitale.

Il piano di installazioni segue Recharge Partner, la formula che Enel X ha studiato per le imprese che vogliono installare infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico nelle proprie aree di parcheggio riducendone drasticamente i tempi per la messa in esercizio, evitando la richiesta di una nuova fornitura. Mondo Convenienza inoltre potrà ottenere un ricavo dai kWh erogati dalle JuicePole e dai JuiceMedia.

Grazie a questo accordo, Enel X continua a portare avanti il suo piano di elettrificazione del Paese per consentire alle persone di poter agevolmente avere a disposizione un punto di rifornimento di energia per ricaricare la propria vettura elettrica. Enel X sta da tempo stringendo diversi accordi come questo con Mondo Convenienza per espandere rapidamente la presenza di colonnine sul territorio italiano.

Al riguardo, si ricordano i recenti accordi con Coop Lombardia e con Leroy Merlin per l'installazione di colonnine presso i loro punti vendita. Federico Caleno, Responsabile e-Mobility Enel X Italia, su questa nuova partnership, ha dichiarato:

La mobilità elettrica non è più una scommessa, ma una realtà consolidata come indicato dai più importanti trend del settore che puntano verso una rapida decarbonizzazione dei trasporti. Enel X è convinta che sia questa l’unica strada da percorrere ed è così che nasce la collaborazione con Mondo Convenienza, una delle più importanti realtà del Paese, grazie alla quale saremo in grado di offrire ai clienti, soluzioni di ricarica innovative che garantiscono un’esperienza di guida rapida, facile e sicura.

Dario Carosi, CIO (Chief Innovation Officer) di Mondo Convenienza, ha aggiunto: