Pagani Huayra Roadster BC: 802 CV e 1.250 kg di fascino

cercare di superare le aspettative del Cliente e ricambiarne la profonda fiducia, in una prova senza precedenti sotto la guida ed il rigore del poliedrico Horacio Pagani. Tutti questi sforzi si traducono in innovazioni, invenzioni e aperture verso percorsi inesplorati per spingersi semplicemente oltre, senza seguire le mode e provare così a creare opere intramontabili. Ecco l’essenza di Roadster BC. Estrema, esuberante, plasmata a mano secondo i principi cardine di Arte e Scienza di Leonardo Da Vinci, elementi fondamentali della filosofia creativa di Pagani Automobili.

Superare i propri limiti, mettere in discussione ogni conseguimento, ogni traguardo, ogni volta. Nel 2017 Horacio Pagani ( QUI la nostra intervista esclusiva ) presentava con orgoglio Pagani Huayra Roadster, la prima cabrio più leggera della coupé di derivazione. Oggi, con la nuova Pagani Huayra BC Roadster, l'asticella si alza ulteriormente, e si abbassa contemporaneamente quella del peso. Con 1.250 kg a secco (32 in più rispetto alla leggerissima BC Coupé), Pagani Huayra BC Roadster è più leggera di altri 30 kg rispetto alla Roadster "tradizionale". Impossibile rimanere indifferenti...

CHE COPPIA

La base di partenza è quella della Huayra BC del 2016, versione già di per sé ottimizzata il cui nome è un omaggio a Benny Caiola, celebre collezionista d'auto nonché primo cliente di Pagani Automobili. Il telaio è un monoscocca in carbo-titanio HP62 e carbo-triax HP62 con telaietto tubolare anteriore e posteriore in acciaio. Sotto al cofano, in posizione centrale posteriore, batte il propulsore V12 5,9 litri sviluppato appositamente per Pagani da Mercedes-AMG (come si nota dalla firma dello specialista addetto all'assemblaggio presso l'atelier di Affalterbach). La potenza massima sale a 802 CV (590 kW), erogati a 5.900 giri/min, mentre la coppia poderosa si attesta sul valore "monstre" di 1.090 Nm, erogati tra i 2.000 e i 5.600 giri/min.