DriiveMe: noleggio auto low cost a 1 euro per 24 ore, ecco come

Il servizio di noleggio auto copre anche città europee come Parigi, Nizza e Barcellona e propone anche furgoni per eventuali esigenze di trasloco low cost .

A patto di avere la necessità di spostarsi su una delle tratte principali per lavoro o per tempo libero, tra Milano, Torino, Roma, Firenze, Palermo, Bari, Genova, Venezia e Reggio Calabria, oppure da un aeroporto all'altro come Roma-Bari o Milano-Roma, DriiveMe permette di approfittare dell'offerta ad un euro offrendo allo stesso tempo un servizio alle compagnie di noleggio.

Noleggio auto low cost assume tutto un nuovo significato con DriiveMe, il nuovo servizio che permette di ottenere un'auto a noleggio a 1€ per 24 ore . L'idea di base è quella di abbassare i costi per l'utente finale su tutta una serie di tratte che hanno sì dei vincoli ma offrono anche un numero di chilometri tale da poter effettuare alcune piccole deviazioni nel percorso.

Il sito e l'app permettono di cercare direttamente la tratta oppure inserire la città di partenza e vedere quali città possono essere raggiunte al costo di un euro. La piattaforma poi mostra sia i noleggi last minute che quelli previsti per i prossimi giorni, consentendo anche di effettuare un pre-ordine sempre con un vincolo temporale (entro un mese, quattro mesi, entro una settimana e via dicendo).

Utile per chi ha già pianificato un viaggio o un appuntamento di lavoro, DriiveMe segnala per i noleggi prenotabili una data ultima di partenza e una di arrivo.

I costi extra e le condizioni sono descritti nella scheda: i conducenti under 25 pagano una cifra extra, la prenotazione va effettuata con una carta di pagamento recante il nome del conducente, il modello veicolo può variare e viene richiesto un deposito cauzionale. Ci sono poi costi per i chilometri in eccedenza, livello carburante diverso da quello concordato, luogo di riconsegna sbagliato, mancata presenza o prenotazione cancellata: ogni noleggio ha la sua scheda e le sue condizioni, incluse le informazioni sull'assicurazione (inclusa), che è bene leggere per evitare sorprese, come in tutti i noleggi. Non ci sono vincoli sull'utilizzo dell'auto noleggiata come mezzo per il carpooling.