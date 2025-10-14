Incentivi auto elettriche 2025, slitta il via dell'Ecobonus. Se ne riparla (forse) fra una settimana

Domani doveva essere il giorno in cui i nuovi incentivi auto elettriche 2025 avrebbero preso ufficialmente il via. Invece, pare che si dovrà attendere ancora alcuni giorni in quanto l’apertura della piattaforma da cui richiedere il voucher dell’Ecobonus slitterà di qualche giorno, forse addirittura di una settimana. Lo riporta La Repubblica.

SI DOVRÀ ASPETTARE ANCORA

Che succedere? Stando a quanto riporta La Repubblica, a poche ore dal via, è arrivata una comunicazione a chi era scritto alla piattaforma. In pratica è stato comunicato il rinvio senza però fornire una nuova data. Tuttavia, pare che secondo fonti vicino al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il nuovo via dell’Ecobonus potrebbe essere fissato per il 21 ottobre. Al momento, però non ci sono davvero certezze. L’unica cosa che sappiamo davvero è che sono state rinviate le procedure di prenotazione. Gli italiani che erano pronti a richiedere il voucher per ottenere gli incentivi dovranno pazientare ancora una settimana, sempre che non ci siano altri rinvii.

Ma cosa è successo? I motivi del rinvio non sono stati spiegati. Potrebbe trattarsi di un problema tecnico della piattaforma o di qualche altra tipologia di problematica come magari un mancato coordinamento con il ministero di riferimento. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni.