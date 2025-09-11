Vi piace guidare? Ecco le migliori strade europee: la mappa di Honda

La Civic Type R sta salutando il mercato e per celebrare la fine delle vendite in Europa della sportiva, Honda ha creato la mappa interattiva definitiva delle migliori strade europee. Per chi ama guidare, si possono trovare 120 itinerari in 25 Paesi. La mappa interattiva è stata realizzata dalla casa automobilistica in collaborazione con esperti del settore e gli appassionati, oltre ai proprietari della Civic Type R. Insomma, un regalo per tutti coloro che vivono l’auto in maniera diversa, che si divertono alla mettersi alla guida della loro vettura e non solo per spostarsi da casa all’ufficio e viceversa.

LE MIGLIORI STRADE IN EUROPA TUTTE DA SCOPRIRE

Con il nome di “Honda Dream Drives“, i percorsi si estendono dall’estremo nord della Scozia, nel Regno Unito, fino al sud della Spagna, ognuno accuratamente selezionato. Ci sono itinerari di tutti i tipi, sia per chi preferisce le strade di montagna e chi quelle delle coste. La piattaforma è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto per poterla utilizzare direttamente dal sistema infotainment della propria auto. Troviamo percorsi iconici come il Passo dello Stelvio in Italia, la Transfăgărășan Highway in Romania e la North Coast 500 che costeggia la Scozia settentrionale.

COME UTILIZZARLA

Basterà collegarsi al sito hondadreamdrives.com accessibile sia da computer e sia da dispositivo mobile. Gli utenti possono cercare una strada specifica, se ne conoscono il nome, o trovare ispirazione per Paese, tipo di percorso, distanza o durata. Una volta selezionato un percorso, vengono forniti dettagli sulla posizione, inclusi eventuali pericoli o chiusure stagionali che un conducente potrebbe incontrare. Gli utenti possono quindi scegliere di navigare verso e lungo la strada desiderata tramite, per esempio, un collegamento diretto a Google Maps.



ADDIO ALLA CIVIC TYPE R

Una sportiva vera che purtroppo ci sta salutando senza un’erede diretta ma non prima di un’ultimissima versione speciale che è stata lanciata negli ultimi mesi. Si chiama Honda Civic Type R Best Lap e sarà realizzata in sole 99 unità. Modello che si caratterizza per una serie di dettagli esclusivi che rendono questa sportiva anche un oggetto da collezione. Il prezzo? 63.900 euro.