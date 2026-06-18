Dacia Spring non se ne va, arriva la seconda generazione: il teaser

Verso la fine di febbraio pensavamo che la storia della Dacia Spring fosse arriva a un vicolo cieco. Scomparsa senza lasciare traccia dal configuratore italiano, la citycar elettrica del marchio romeno restava disponibile solo con le unità in pronta consegna, senza alcuna possibilità di personalizzazione. Questo sembrava veramente l’ultimo atto, una conclusione di carriera mesta appena finita l’ondata degli incentivi, per lasciare spazio a quella che i rumors più convincenti avevano indicato come Evader. Ci siamo sbagliati, perché il nome Dacia Spring andrà avanti con una seconda generazione. Una mossa pensata nel segno della continuità.

Una scelta di continuità

Alle spalle ci sono già 210.000 clienti in Europa che, a partire dal 2021, hanno scelto Dacia Spring, perché deluderli? Il marchio romeno della galassia Renault ha ponderato bene la propria scelta privilegiando l’idea di una dinastia. Quindi, scartata la Evader, andiamo avanti con la Spring II.

La formula pensata per la seconda generazione comprende ancora una volta l’idea di una mobilità elettrica semplice, accessibile e concreta. Perfettamente aderente con lo spirto di Dacia. Quello che finora ha rilasciato la casa madre è un breve comunicato in cui si assicura il grande pubblico che la nuova Spring conserva l’essenziale: una motorizzazione 100% elettrica, quattro posti reali e un vero bagagliaio.

Cugina della Twingo?

Quello che sappiamo per certo è che alla base della futura Dacia Spring ci sarà la piattaforma che equipaggia la Renault Twingo E-Tech. Quindi, una base moderna, affidabile e che permette dei costi finali contenuti. Dunque, a questo punto non resta che attendere il suo debutto ufficiale, atteso per il prossimo Salone di Parigi che si preannuncia come una kermesse dall’elevato tasso di curiosità. Il prezzo finale? Lecito aspettarsi un costo intorno ai 18.000 euro, ma per tali questioni è meglio attendere le conferme ufficiali da parte di Dacia. Il rinnovamento del brand romeno riparte da Spring, come la primavera, la stagione della rinascita.