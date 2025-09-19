Questa speciale verniciatura della Bentley costa come la Mercedes Classe C o 3 FIAT Panda

Bentley è da sempre sinonimo di esclusività. Alla Monterey Car Week, la casa automobilistica aveva svelato la sua particolarissima opzione di verniciatura Ombré by Mulliner su di una Continental GT Speed. Ora, questa stessa verniciatura è stata resa disponibile sulla Flying Spur.

SPECIALE, PERCHÉ?

Lo spiega direttamente Bentley. Questa verniciatura “fonde due colori" lungo l’intera lunghezza dell’auto. In pratica, le due tinte scelte sfumano lungo le fiancate e il tetto dell’auto. Nello specifico, si passa dal Topaz Blue nella parte anteriore al più scuro Windsor Blue al posteriore, con una sfumatura che si estende nella parte centrale dell’auto su portiere, sottoporta e tetto. Insomma, chi sceglie la verniciatura Ombré by Mulliner ottiene un’auto davvero speciale ed unica. L’intero processo di verniciatura richiede ben 60 ore di lavoro ed è effettuato a mano da parte di due tecnici specializzati. La verniciatura Ombré è disponibile in due ulteriori varianti cromatiche: da Sunburst Gold a Orange Flame e da Tungsten a Onyx. Data la complessità della combinazione delle due vernici, la scelta dei colori disponibili è stata appositamente studiata per garantire una transizione uniforme e graduale.



MA QUANTO COSTA!

La Flying Spur Ombré è stata esposta da Bentley al Southampton International Boat Show che terminerà il 28 settembre.

Torniamo all’inizio, Bentley è sinonimo di esclusività e quindi chi la cerca deve prepararsi a pagare cifre importanti. Solo l’applicazione di questa verniciatura speciale ha un costo non indifferente. La casa automobilistica nel comunicato fa infatti sapere che questa opzione costa 48.000 sterline che al cambio sono oltre 55.000 euro. Questo significa che la sola verniciatura costa di più di molte auto premium come la Mercedes Classe C che in Italia parte da poco meno di 55.000 euro. Con questa cifra si acquistano anche 3 FIAT Panda. L’esclusività costa.