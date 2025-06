Ricarica in autostrada, Atlante si aggiudica il primo bando di ASPI

Poter disporre di un'adeguata infrastruttura per la ricarica rapida anche nelle Aree di Servizio delle autostrade è fondamentale per consentire alle auto elettriche di poter viaggiare su lunghe distanze senza grossi problemi. Come sappiamo, Autostrade per l'Italia, attraverso Free To X ha dotato 100 stazioni di servizio lungo la sua rete autostradale con punti per la ricarica ad alta potenza (fino a 300 kW).

Successivamente, la società aveva fatto sapere di aver lanciato i primi bandi per l’affidamento dei servizi di ricarica elettrica per veicoli nelle sue Aree di Servizio. Su questo fronte, c'è adesso una novità. Infatti, Atlante, società del Gruppo NHOA, nata dalla collaborazione tra Stellantis, NHOA e Free2move eSolutions, ha fato sapere di essersi "aggiudicata il primo bando di gara in Italia per la progettazione, realizzazione e gestione di oltre 90 punti di ricarica ultra-rapida per veicoli elettrici di Autostrade per l’Italia (ASPI)".

90 PUNTI DI RICARICA

Entrando più nel dettaglio, i. Le stazioni per la ricarica si caratterizzeranno per un design a firma dello studio Bertone Design, nonché dalla presenza di pannelli solari e sistemi di accumulo d’energia.

Le stazioni di ricarica di Atlante, dotate di punti di ricarica ultra-rapida sino a 400 kW, saranno distribuite in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle aree di servizio in Lombardia, Veneto, Toscana, Campania e Puglia. Per il momento non sono state fornite indicazioni sulle precise collocazioni dei nuovi punti di ricarica.

Stando a quanto racconta Atlante, queste stazioni adotteranno un sistema di riconoscimento per la sosta abusiva dei veicoli a motore termico, illuminazione e segnaletica intelligenti, oltre a connessione WiFi. Non mancheranno poi totem informativi multimediali e un sistema di videosorveglianza 24 ore su 24.



I punti di ricarica saranno dotati pure di terminali POS per il pagamento con carte bancarie. Infine, saranno fruibili da tutti i veicoli elettrici e compatibili con ogni standard di ricarica e provider di servizi per la mobilità elettrica.

Stefano Terranova, CEO di Atlante, ha commentato:

La nostra missione è quella di contribuire al raggiungimento della mobilità a zero emissioni in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Questa aggiudicazione rappresenta un ulteriore passo dopo gli 87 punti di ricarica rapida e ultra-rapida sulle autostrade francesi di VINCI Autoroutes, e consolida la posizione di Atlante come principale operatore indipendente del Sud Europa nello sviluppo e nella gestione di reti di ricarica rapida e ultra-rapida sulle infrastrutture autostradali.

Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia, ha aggiunto: