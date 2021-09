Herbert Diess, 10 suggerimenti per il futuro Governo tedesco

Herbert Diess, il CEO del Gruppo Volkswagen, è da sempre molto attento ai temi della mobilità e della sostenibilità. Idee ben note e che si riflettono nella strategia del Gruppo Volkswagen. Dopo il termine delle elezioni tedesche, il manager ha voluto esprimere alcune considerazioni e nello specifico ha suggerito 10 punti che dovrebbero rientrare nelle trattative che sono in corso per la formazione del nuovo Governo tedesco.

Il fatto che le riforme della politica sul clima e la modernizzazione e la digitalizzazione della Germania siano in cima all'agenda dei partiti eletti è una buona base per i negoziati di coalizione che stanno iniziando. In Volkswagen, ci abbiamo già pensato in anticipo e speriamo che i seguenti 10 punti siano inclusi nei negoziati.