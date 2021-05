Tesla taglia il traguardo dei 25.000 Supercharger in tutto il mondo

La rete Supercharger continua a crescere rapidamente. Tesla ha fatto sapere di aver raggiunto il traguardo dei 25.000 stalli installati in tutto il mondo che si trovano in poco più di 2.700 stazioni. Si tratta di un risultato notevole che la dice lunga sull'ampiezza raggiunta da questa rete di ricarica rapida .

TESLA SUPERCHARGER

L'intuizione di Tesla nel voler realizzare un'infrastruttura dedicata per le sue autovetture è risultata vincente. Quando l'azienda lanciò sul mercato la Model S, i punti di ricarica rapida erano rarissimi. Realizzando questa rete, il marchio americano ha dato da subito la possibilità ai suoi clienti di poter viaggiare, anche su lunghe distanze, con la loro auto elettrica. Nel tempo, i Supercharger sono diventati un servizio di valore aggiunto e hanno contribuito in maniera importante al successo dell'azienda di Elon Musk. L'ampiamento di questa infrastruttura non è però sempre stato facile nel corso degli anni.

25k Superchargers around the world — and counting pic.twitter.com/UzyFergQJ3 — Tesla Charging (@TeslaCharging) May 7, 2021

Tesla, infatti, ha dovuto gestire diversi problemi che hanno ritardato la sua tabella di marcia. In ogni caso, ultimamente la società sta tendendo un buon ritmo per quanto riguarda l'apertura di nuove stazioni per la ricarica delle sue auto elettriche. Accanto ai nuovi siti, la casa automobilistica sta ampliando anche quelli già esistenti, installando nuovi stalli, anche quelli V3 che permettono rifornimenti di energia con una potenza massima sino a 250 kW.

Del resto, la flotta delle auto elettriche americane sta crescendo rapidamente, basti vedere i numeri del Q1 del 2021 con la Model 3 che è stata l'elettrica più venduta al mondo. Dunque, Tesla ha la necessità di ampliare rapidamente la disponibilità non solo di stazioni ma pure di stalli per continuare ad offrire un'esperienza di ricarica di qualità. I piani di espansione riguardano, ovviamente, anche l'Italia dove nel corso del 2021 saranno aperte diverse nuove stazioni Supercharger.