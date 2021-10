Porsche Taycan supera le vendite della 911 nei primi 9 mesi dell'anno

Il successo della Porsche Taycan non è certo una novità. Il primo modello 100% elettrico del marchio tedesco ha avuto sin da subito un'ottima accoglienza da parte dei clienti e le sue vendite sono continuamente cresciute tanto da diventare in breve tempo uno dei modelli più venduti del marchio. Con la pubblicazione dei dati delle consegne del marchio tedesco dei primi 9 mesi dell'anno , arriva un'ulteriore conferma del successo della Taycan.

BATTUTA LA 911

L'elettrica, infatti, ha compiuto un simbolico ma importante sorpasso nei confronti della Porsche 911. Da gennaio a settembre, infatti, Porsche ha consegnato 28.640 unità della Taycan, contro le 27.972 della sportiva endotermica. Vale la pena di notare che il dato della Taycan comprende anche quello della versione Cross Turismo. Questo, comunque, non cambia il grande successo della prima elettrica del marchio tedesco. Davanti all'elettrica, solo la Cayenne e la Macan.

Cayenne: 62.451

Macan: 61.944

Taycan: 28.640

911: 27.972

Panamera: 20.275

718 Boxster e 718 Cayman: 15.916

Andando a guardare i numeri dei primi 9 mesi dell'anno di Porsche, si scopre che il marchio tedesco ha consegnato 217.198 veicoli con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2020 (nel terzo trimestre, comunque, c'è stato un calo del 15%). Il mercato unico più importante rimane sempre quello cinese con 69.789 auto consegnate da gennaio a settembre 2021. Seguno gli Stati Uniti con 51.615 consegne. Questo mercato è anche quello che è cresciuto di più con un +30%.

Bene anche l'Europa che è cresciuta del 2% rispetto ai primi 9 mesi del 2020 con 56.332 auto consegnate. Tornando alla Taycan, vale la pena di ricordare che nel 2020 ne sono state consegnate circa 20.000 unità. Questo significa che nel 2021 è possibile che si arrivi quasi a raddoppiare questo dato. Visto il trend di crescita, si può iniziare ad immaginare che il prossimo anno questo modello possa arrivare ad avvicinarsi ai numeri della Cayenne e della Macan.

Per Porsche si tratta, ovviamente, di un'ottima notizia soprattutto in ottica futura, pensando che nei prossimi anni arriveranno altri modelli elettrici. Come sappiamo, la prossima vettura a batteria a debuttare sarà la Macan elettrica che poggerà sulla nuova piattaforma PPE. Si ricorda, infine, che la Taycan, di recente, con il debutto del Model Year 2022 ha ricevuto alcuni affinamenti che ne hanno migliorato autonomia e connettività.