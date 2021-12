Mercedes, approvato piano da 60 miliardi di euro. Si punta sull'elettrico

Il piano firmato dal consiglio di sorveglianza di Daimler prevede investimenti dal 2022 al 2026 di 60 miliardi di euro . L'approvazione rafforza l'impegno dell'azienda a raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi strategici ed economici comunicati nell'ottobre 2020 e ribaditi a luglio di quest'anno , compresi quelli che riguardano l'accelerazione del processo di elettrificazione. Il marchio tedesco aggiunge che, sebbene destinate a rimanere su livelli elevati, le spese in ricerca e sviluppo per l’elettrificazione della gamma, quelle per la digitalizzazione e quelle per la guida autonoma dovrebbero calare.

Il consiglio di sorveglianza di Daimler ha approvato il piano strategico di Mercedes per il periodo 2022-2026 . Contestualmente, ha dato pure il via libera alla strategia che porterà il costruttore ad essere un marchio solo elettrico entro la fine del decennio dove le condizioni di mercato lo consentiranno. Successivamente allo scorporo di Daimler Truck , Mercedes si concentrerà solo sul campo delle autovetture e dei mezzi commerciali leggeri.

OBIETTIVO ELETTRICO

Il nuovo piano per il 2022-2026 rimane in linea con l'obiettivo di ridurre le spese in conto capitale e ricerca e sviluppo, come accennato in precedenza, di oltre il 20% rispetto al 2019 entro il 2025 e di ridurle ulteriormente oltre tale data. Per raggiungere questo obiettivo, tutti i nuovi investimenti saranno rigorosamente controllati e si concentreranno prevalentemente sulla mobilità elettrica.

Secondo l'azienda, l'uso di piattaforme standardizzate e i progressi della tecnologia delle batterie contribuiranno alla riduzione dei costi dei veicoli. In particolare, Mercedes prevede una significativa diminuzione dei costi degli accumulatori nel corso del decennio. Ola Källenius, CEO di Daimler e Mercedes, ha commentato: