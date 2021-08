Enac sanziona Ryanair: fa ancora pagare per far sedere vicini genitori e figli

La lotteria dei posti a sedere in aereo è ormai quasi un rito se si viaggia tramite compagnie low-cost, predominanti in Italia e in Europa, ma c'è un limite alla loro avarizia e a ricordarlo oggi arriva l'Enac con una (ridicola) sanzione nei confronti di Ryanair. La vicenda è più che nota e discussa: il vettore irlandese fa pagare un supplemento a genitori o tutori che accompagnano in volo minori e disabili, contravvenendo a quanto dice la legge.

Per scegliere il posto si deve sborsare altro denaro, altrimenti l'assegnazione è casuale. Durante gli ultimi controlli l'Enac ha verificato che Ryanair non si è adeguata alle nuove disposizioni dell'Autorità a tutela dei disabili e dei minori, così dovrà pagare una multa di 35.000 euro. No, non abbiamo sbagliato gli zeri, sono trentacinquemila euro, l'equivalente di un pizzicotto per una compagnia di questa portata.

L'Enac precisa che Ryanair non ha completamente eluso le nuove disposizioni, esiste infatti un sistema di rimborso per questi casi, ma lo si ottiene soltanto "all'esito di una complessa procedura, evidentemente elusiva del regolamento ENAC e contraria a quanto disposto dal TAR".