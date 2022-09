Raduno Mazda MX-5 da record a Modena. Una grande festa per gli amanti dei motori

Questa grande festa è stata l'occasione anche per ammirare modelli davvero unici realizzati da appassionati che hanno trasformato le loro MX-5 in modo tale che rispecchiassero le loro personalità. C'è chi addirittura ha personalizzato la propria vettura con personaggi dei manga, un modo per voler omaggiare la cultura giapponese dei fumetti. Difficile davvero trovare vetture ancora 100% originali, soprattutto i modelli di prima generazione.

Infatti, tra i tanti mini eventi di questa grande festa c'erano anche una serie di talk in cui hanno partecipato diversi ospiti tra cui l’ ingegnere giapponese Nobuhiro Yamamoto , programme manager della terza e quarta generazione della Mazda MX-5. In uno dei talk chiamato "Mazda MX-5 – Storie di un’icona" sono state raccontate alcune storie in cui le MX-5 hanno avuto un impatto significativo nella vita di alcune persone.

Abbiamo conosciuto, per esempio, Andrea Mancini, proprietario di “Miataland”, un resort di lusso situato nelle colline umbre, in cui custodisce la sua collezione di 49 MX-5. Luogo dove gli appassionati possono recarsi per provare le vetture e chiedere consigli su come poter acquistare una MX-5 per poter entrare a far parte di questo mondo.

Hanno raccontato anche la loro storia legata a questa roadster giapponese pure David Giudici, direttore di Ruoteclassiche, Youngtimer e AutoItaliana e le Club leader MX-5 della Sicilia ed Emilia Romagna, Florinda Maraschi e Valentina Grinzato. Molto significativo anche il talk "Fun to drive will never die" dove, oltre, alla costante presenza di Nobuhiro Yamamoto, hanno partecipato anche Elisa Artioli, appassionata di automobili, nipote di Romano Artioli, ex patron della Lotus, e Andrea Levy, Presidente del MI.Mo Milano Monza Motor Show.

Durante il talk è emerso come serva la necessità di progettare qualcosa che offra emozioni alla guida, in un'epoca in cui le auto sono gestite tutte dall'elettronica.