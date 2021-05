Lexus, 2 milioni di auto elettrificate vendute nel mondo: nel 2022 una nuova elettrica

Lexus ha annunciato di aver raggiunto alla fine di aprile 2021 un importante traguardo, ovvero di aver venduto complessivamente 2 milioni di veicoli elettrificati (ibridi ed elettrici) in tutto il mondo. Si tratta di un risultato importante per il costruttore giapponese che per il futuro punterà sempre di più su questi modelli.

NEL 2022 UNA NUOVA ELETTRICA

Tutto è partito nel 2005 con il lancio della RX400h. Da quel momento, Lexus ha iniziato progressivamente ad ampliare la sua flotta di veicoli elettrificati che sino ad ora hanno contribuito ad ottenere una riduzione cumulativa delle emissioni di CO2 di circa 19 milioni di tonnellate. Oggi, il marchio giapponese commercializza 9 modelli elettrificati (ibridi ed elettrici) in 90 Paesi e regioni in tutto il mondo. Il marchio racconta che nel 2020 i modelli elettrificati a livello globale hanno rappresentato il 33% delle Lexus.

In Italia la quota di veicoli elettrificati sale al 100%, risultato della strategia implementata sin dal 2013 di commercializzare esclusivamente vetture elettrificate dotate della tecnologia Premium Hybrid Electric con un totale di oltre 38.800 unità.

Come accennato all'inizio, la casa automobilistica ha un piano molto ambizioso nei confronti della mobilità elettrica. Entro il 2025 introdurrà globalmente 20 modelli nuovi o aggiornati, compresi più di 10 modelli elettrificati (ibridi, Plug-in ed elettrici). Per questa stessa data, Lexus conta di offrire globalmente opzioni elettrificate per tutta la gamma di prodotti. Inoltre, punta a fare in modo che i modelli elettrificati rappresenteranno più del 50% delle vendite globali. E per il 2050 il marchio si è posto l'obiettivo della neutralità carbonica in tutto il ciclo di vita del veicolo.

Per raggiungere questi traguardi, nel 2021 sarà introdotto il primo modello Plug-in. Nel 2022, invece, sarà il turno di una nuova auto elettrica. Parlando di questo secondo veicolo, si tratterà del modello di produzione della concept car presentata di recente. Tutte le future Lexus elettrificate disporranno dei raffinati sistemi DIRECT4 (distribuzione ottimale della coppia sulle 4 ruote motrici) e steer-by-wire.