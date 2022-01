Lamborghini Sterrato: il Toro, amante dei tracciati più nudi e crudi, si svela sulla neve

C'è qualcuno assennato che porterebbe, volutamente, la sua Lamborghini ad affrontare tratti impervi e non asfaltati, pieni di buche? Nessuno, al giorno d'oggi. Eppure nel prossimo futuro le cose potrebbero cambiare. Una versione camuffata del prototipo Lamborghini Sterrato è stata fotografata mentre effettuava alcuni test drive in compagnia dei collaudatori.

La Sterrato è stata presentata per la prima volta in forma concettuale nel 2019. All'epoca era poco più che una versione un poco più robusta e rialzata da terra della Lamborghini Huracán Evo e ,a detta dei portavoce del Toro, quel concept non era altro che un puro esercizio di stile, e che non c'erano piani per mettere in produzione tale modello.

I piani sembrano adesso cambiati. Ecco allora un Toro rialzato da terra, con protezioni sottoscocca, una vistosa bocca per l'aria posizionata sopra il cofano e una barra luminosa a LED montata sul cofano in stile Old Rally. Il concept originale della Sterrato era alimentato dallo stesso V10 aspirato da 5,2 litri della Huracán Evo, 631 CV sotto la pelle, e trasmetteva potenza a entrambi gli assi tramite un cambio automatico a sette rapporti.

Se davvero la nuova Lamborghini Sterrato "andasse in porto" sarebbe lecito attendersi anche le ruote sterzanti al posteriore e una versione adattata del sistema di guida intelligente Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) cosi da trasmettere, alla bisogna, tutta la coppia necessaria su ciascuna ruota. Al momento non è chiaro se lo Sterrato sarà un progetto unico, come le roadster Aventador J e SC20, o se davvero nella mente del Toro di Sant'Agata Bolognese (reduce da un anno record) ci sarà spazio in futuro per una supercar amante dei tracciati più nudi e crudi. [foto di www.autocar.co.uk]