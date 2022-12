Honda, accordo con CATL per la fornitura di batterie per le sue auto elettriche

Honda fa un ulteriore passo avanti della sua strategia di elettrificazione, annunciando un nuovo importante accordo di fornitura di batterie per le sue auto elettriche con CATL. Per spingere sulla produzione di auto elettriche, come sappiamo, serve disporre di un'adeguata fornitura di accumulatori.

Vale la pena di notare che i rapporti tra le due aziende risalgono al 2020 quando Honda aveva creato un'alleanza strategica con CATL per lo sviluppo di nuove tecnologie delle batterie. Intesa che riguardava anche il riciclo delle batterie e una fornitura di accumulatori per i suoi modelli elettrici. Dunque, il nuovo annuncio rientra nell'ambito di questa collaborazione.